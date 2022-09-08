«Во всех героях есть капелька меня»: шоураннер Алексей Ляпичев о многогранности профессии и работе в сериале «Контейнер»

В четверг, 8 сентября, на видеоплатформе START вышла первая серия второго сезона сериала «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Шоураннер и режиссёр проекта Алексей Ляпичев рассказал о работе над проектом и принципиальных отличиях нового сезона от первой части. Также кинематографист объяснил, почему предпочитает старые фильмы современным, и поделился планами на будущее.

— Алексей, вы говорили, что пришли к идее сериала о суррогатном материнстве во время работы над сериалом «257 причин, чтобы жить». Что вас вдохновило?

— Сериал «257 причин, чтобы жить» о героине, которая перешла в стадию ремиссии и начинает новую жизнь. Заглядывая во второй, третий и ещё какие-то сезоны, мы понимали, что рано или поздно придётся затронуть вопрос о семье, о ребёнке, но наткнулись на то, что многим людям в ремиссии не рекомендовано рожать. Поэтому некоторые из них прибегают к услугам суррогатных матерей. Для себя я отметил, что тема интересная, если узнать, что это и как с этим живут. После съёмок второго сезона «257 причин, чтобы жить» настало время подумать над темой, потому что у неё есть очень интересный морально-этический аспект. Собственно, заинтересовавшись, мы вышли на историю, которая впоследствии стала «Контейнером».

— Как вы собирали материал?

— В наше время это не сложно благодаря интернету. Общения с определёнными людьми не требовалось, информацию мы черпали из множества интервью и программ, а также статей и форумов, где люди делятся личным опытом. Мы пришли к тому, что есть какие-то непоколебимые вещи относительно отношений «заказчик-исполнитель» и есть специализирующиеся на суррогатном материнстве клиники. Всё остальное о нашей героине Саше в исполнении Оксаны Акиньшиной придумывали сами.

— В клиники не звонили во время работы над сериалом?

— Такие мысли были, мы даже звонили, но все они приглашали на встречу, поскольку разговор деликатный, не телефонный. Но на встрече, я думаю, вряд ли нам рассказали бы о подводных камнях этой истории — как и всем, нам рисовали бы радужную картинку, которая нас меньше всего интересовала. И мы старались не прибегать к специфическим моментам.

— Вы выступили режиссёром во втором сезоне. Почему было принято такое решение, ведь вы — креативный продюсер?

— Собственно, для этого я и существую как креативный продюсер и шоураннер — человек, который в любой момент может заменить практически любую составляющую на съёмочной площадке и вне её, поскольку больше всех нахожусь в материале и деталях. Такая практика особенно распространена на Западе, когда из шоураннеров люди растут в режиссёры. Мне поступило очень неожиданное и приятное предложение от START. Было волнительно соглашаться, но после того, как я заручился поддержкой самой платформы, актёров нашего сериала и съёмочной группы, стало чуть-чуть легче.

— А с чем были связаны опасения?

— Как автор сценария, я получаю удовольствие от диалогов. Для меня, несмотря на то, что пишу довольно подробный сценарий и пытаюсь описать каждое действие, есть ещё визуальная составляющая. В этом сериале очень много сцен с длинными диалогами, где по сути, герои просто разговаривают друг с другом. Я всегда оставлял часть визуального отображения истории режиссёру — он придумает, как красиво снять. Я же получаю удовольствие непосредственно от описания диалога. Поэтому сомнения были вызваны визуальным оформлением.

Алексей Ляпичев и Оксана Акиньшина на съёмках сериала «Контейнер»

© Видеосервис START

— Надо ли получать специальное образование или даже несколько, чтобы справиться с задачами шоураннера?

— Я думаю, пойти отучиться именно на шоураннера не получится: чтобы знать все аспекты всех департаментов и работы с ними, нужно пройти какой-то путь, как минимум, начиная от авторства. У меня именно так всё и начиналось. Попробовал написать сериал с помощью старших товарищей, затем ещё что-то, постепенно пришёл к тому, что смог уже писать сам. После этого мне доверили на площадке быть автором, который тоже курирует процесс. Вот так потихоньку этот рост и происходит.

— Один из немаловажных аспектов в кино — это монтаж. В своих проектах вы участвуете в этом процессе?

— Ну конечно!

— А было ли такое, что вы задумывали одно, а в итоге выходило нечто другое?

— Конечно. Монтаж — это целая наука. Иногда он спасает какие-то моменты, а порой может и ухудшить хорошо написанный и отснятый материал. С режиссёром монтажа Андреем, с которым мы делаем все наши проекты, у нас сложилось очень хорошее понимание друг друга. Он старается где-то посоветовать, и мы находим общий язык. Поэтому монтаж — это очень важная часть, которой я тоже занимаюсь.

— Во втором сезоне «Контейнера» Вы старались максимально сохранить атмосферу первого, тональность, подход к повествованию, или предлагаете какой-то иной, собственный взгляд на историю?

— Так как у нас обновился режиссёрский и операторский цех, естественно, появились дополнения от нас, но рушить то, что так кропотливо было создано, попросту бессмысленно. Старались всё это сохранить и даже где-то улучшить, приумножить, придать иной вид. У «Контейнера» есть своё лицо, и оно понравилось людям.

— В чём принципиальное отличие второго сезона от первого?

— Во втором сезоне появляется чуть больше динамики и меньше размеренности, как было в первом. А это подразумевает уже чуть-чуть другую передачу визуального контента.

— В «Контейнере» нет клишированных персонажей — добрых и злых. У каждого своя правда и обстоятельства, которые привели к тому, кем они стали. Что ещё, по-вашему, кроме необычной темы и интересных героев, определило успех сериала у зрителей?

— Мне, честно говоря, очень сложно рассуждать на эту тему. Я никогда не бываю доволен тем продуктом, который получается. Какое-то самокопание, самокритичность, свойственная, я надеюсь, любому более-менее творческому человеку, всегда присутствует, поэтому я рад и благодарен Вам за такие тёплые слова. Получилось так, наверно, потому, что все и всё оказалось на своих местах. Прекрасная группа, актёры, о которых можно только мечтать, да и атмосфера на площадке, которая от сезону к сезону становилась только лучше. Не побоюсь этого слова, но для многих этот проект стал родным. Наверное, всё это передалось и зрителю.

Филипп Янковский и Оксана Акиньшина на съёмках сериала «Контейнер»

© Видеосервис START

— В сериале можно увидеть героя, наделённого вашими личными качествами?

— Я ловлю себя на мысли, что во всех героях есть что-то от меня, точнее, не от меня, а от моей головы, потому что, на мой взгляд, в голове автора всегда творится взрывная каша: он и герой-любовник, и неудачник, и красивый, и некрасивый одновременно. Когда пишешь про какого-то персонажа, держишь в голове, мол, да, это не ты, но где-то проскальзывает словечко, где-то модель поведения, где-то мысль, которую ты хотел бы выразить.

В нас есть всё то, что есть в наших героях: и плохое, и хорошее, и алчность, и любовь, и предательство. Думаю, во всех героях есть капелька меня, и очень надеюсь, что только хорошая капелька.

— Алексей, впервые вы появились на телевидении ещё будучи школьником в игре «Что? Где? Когда?», а позднее были активным участником КВН. Почему вы не пошли по пути ваших товарищей — в Comedy Club или Stand Up?

— Я пошёл по этому пути. Comedy Club зарождался в рамках команды КВН с нашими друзьями, товарищами. В первых вечеринках Comedy Club я отвечал за подбор музыки, под которую выходили артисты. Громко будет сказано — я стоял у истоков, хотя, безусловно не претендую на это.

— Вы были ещё редактором КВН...

— Да, потом редактором КВН. Я прошёл путь, который помог мне понять, что хочется большего. В любом случае, что КВН, что начало Comedy — это хорошая творческая школа в плане общения с людьми и написания сценариев.

— А как вы пришли в кино?

— Многие люди, прошедшие глобальную школу КВН, уходили благодаря старшим товарищам на телевидение. Впоследствии, наверно, и в кино. Так или иначе, старшие подтягивали младших товарищей. Уже в КВН и Comedy Club были люди, которые работали на телевидении — пусть писали какие-то скетчкомы, но тогда и это казалось чем-то недосягаемым и очень интересным. Потихоньку они подтягивали нас. Начиналось всё с написания скетчей, причём, не на постоянной основе. Потом уже привлекали к юмористическим сериалам, когда они пришли в нашу страну. Этот путь знаком многим.

— Как вы считаете, что важнее в киноиндустрии: связи или опыт и талант?

— Сложный вопрос. Я понимаю, о чём вы спрашиваете, но так как у меня ни разу не получалось сделать не по творчеству, мне сложно судить. Несмотря на то, что я давно знаком с продюсерами «Контейнера», это не означает, что я могу прийти с плохим продуктом и по дружбе его пропихнуть. Наверное, это обоюдное движение: я не прихожу с плохим, а ребята не хотят производить плохое. Моё знакомство с Эдуардом Илояном как-то привело нас к созданию «257 причин, чтобы жить». В нужное время мы оказались вместе, была озвучена идея, она вызвала интерес, а дальше — только труд и работа. Я делал свою работу, они — свою, в итоге мы сделали проект, который понравился людям.

Алексей Ляпичев на съёмках сериала «Контейнер»

© Видеосервис START

— Сейчас сложилась очень непростая ситуация в российском кинобизнесе, особенно в кинотеатральном. Строите ли вы прогнозы о том, чем всё это может кончиться?

— Нет, прогнозы — дело неблагодарное, тем более в нынешней ситуации, тем более с кино. Я верю в хорошее, несмотря на все сложности, с которыми каждый сталкивается. Я считаю, что нужно писать, придумывать, рано или поздно это будет востребовано.

— А в случае закрытия большинства кинозалов, смогут ли видеосервисы стать им заменой?

— Почему нет? Как человеку, который предпочитает посмотреть что-то дома, в спокойной и приватной обстановке... Но кинотеатр всё-таки остаётся для многих людей местом времяпровождения с семьёй, с девушкой, поэтому хотелось бы, чтобы был и такой вид досуга. Возможно, кто-то перейдёт на платформы, где в любую минуту, на любом гаджете можно посмотреть понравившийся сериал. Мне хочется верить, что и кинотеатр пострадает поменьше, и у платформ всё будет хорошо. Это не взаимозаменяющие вещи. Лишь бы был качественный продукт, а он найдёт своего зрителя и в кино, и на платформах.

— На производство полнометражных фильмов часто выделяется больше денег, чем на съёмки сериалов. Как вы считаете, если почти вся аудитория уйдёт в онлайн, появятся более дорогие и качественные сериалы, или упадёт качество полнометражных проектов?

— Если это будет качественный контент, то всё будет хорошо. А если у кинотеатров всё станет совсем плохо, а на видеосервисах будут выходить проходные продукты, то их никто смотреть не будет.

Я знаю, что сейчас есть опыт поддержки друг друга, когда сериалы показывают в кинотеатрах. Мне кажется, это как раз время возможностей — можно пробовать новые форматы, и кто его знает, что из этого получится.

— Алексей, свой первый миллион вы заработали, будучи школьником. На что вы его потратили?

— На уроки гитары, это я точно помню. Какой-то частью, я надеюсь, поделился с родителями. Больше ничего особенного.

— Как вы распорядились бы миллиардом?

— Сейчас я вложил бы в какой-то проект. Возможно, уже самостоятельный от начала до конца, включая продюсирование. Это не значит, что я хочу обрести свободу, в START мне дают достаточно свободы, но я думаю, это амбиции каждого человека — сделать что-то самостоятельное. И большую часть денег потратил бы на детей, на их будущее.

— В каком жанре был бы этот проект? Есть ли у вас уже готовая идея, над которой вы бы хотели работать?

— У меня есть проекты разных жанров, которые так или иначе либо не до конца сформулированы мною, либо уже сформулированы и не приняты руководством. В разной степени они возвращаются тебе в голову, они тебя греют, ты думаешь: «Господи, как это гениально. Почему этого никто не понимает? Почему все отказались?» Мне кажется, наличие миллиарда и той самостоятельности, о которой я говорю, — это возможность проверить, готов ли ты рискнуть своими деньгами и поверить в идею. Не исключено, что, когда ты посмотришь на миллиард и на идею, она уже не покажется такой гениальной. А может, ты убедишься, что готов рискнуть своими деньгами, потому что это важно.

Есть идеи и в жанре комедии, и драмы, но я думаю, что вернулся бы к чему-то непростому, не к комедии.

— Вы ведь изначально хотели сделать «Контейнер» более лёгким.

— Я такой человек, мне не интересно просто так смеяться, ходить или что-то делать. Хочется во всём искать другую сторону, другое мнение, другой аспект.

— Что вы смотрите как зритель?

— В основном смотрю много старого, потому что отношусь к числу брюзжащих людей по поводу современного кино. Все эти блокбастеры, «Человеки-пауки» тоже приходится смотреть из-за детей. Но не сказать, что это относится к числу моих любимых жанров. Благо дети сами спрашивают, что бы я им порекомендовал. Очень много пересматриваем старые фильмы с Томом Хэнксом. Из сериалов — «Офис», абсолютно дурацкий, в хорошем смысле, но очень глубокий в плане отношений. В этом проекте очень хорошо рассматривается как раз то, какие люди бывают хорошие и плохие одновременно. Рекомендую также фильмы Спилберга. В основном я впитал в себя фильмы из 1990-х и 2000-х. В них было больше истории, больше самого человека. Сейчас всё ушло в спецэффекты. Я стараюсь выбирать фильмы про судьбу человека. Из последнего вспомнил «Работу без авторства» про послевоенную Германию.