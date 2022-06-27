Умная мода: эксперты рассказали о новых технологиях в производстве одежды

В рамках Московской недели моды прошла лекция, посвящённая новым технологиям в индустрии. Российские и зарубежные спикеры обсудили развитие ниши, а также рассказали о будущих разработках и готовых изобретениях. Среди них — вещи с подогревом, одежда, повышающая выносливость, а также светящийся текстиль. Подробности — в материале RT.

На Московской неделе моды эксперты по технологиям и разработке нестандартных решений в рамках деловой программы Tech in Fashion рассказали о последних прорывах в данной области и обсудили важные для развития технологической моды вопросы.

Среди спикеров мероприятия были генеральный директор компании SportDots Кирилл Орлов, основатель FLARI Андрей Кириков и основатель и инженер стартапа WARMR из Финляндии Олави Сийкки.

Каждый из производителей готовится вывести рынок «умной» одежды на новый уровень, сделать её доступнее не только для покупателя, но и для компаний, занимающихся массовым производством.

Среди представленных работ — такие технологические новинки, как функциональная спортивная одежда для повышения выносливости, светящийся столовый текстиль из оптоволокна, электропроводящие синтетические ткани и т.д.

Основатель WARMR Олави Сийкки представил коллегам и гостям платформу, которая поможет дизайнерам и конструкторам интегрировать детали высокотехнологичной одежды в свои изделия. Как сообщает Сийкки, для этого необязательно иметь особые навыки в электронике или программировании — любой дизайнер сможет внедрить понравившуюся технологию в свою коллекцию.

«Мы эти технологии и производим для того, чтобы любой дизайнер или компания могли интегрировать это себе», — отметил инженер и основатель стартапа Олави Сийкки в разговоре с RT.

Главная разработка компании — электронный текстиль на основе технологии печатной электроники. Такая ткань имеет обогревательные свойства, при этом не доставляет проблем в уходе — её можно стирать, гладить и мять — с ней ничего не случится.

«Это микроэлектронная плёночка (сложная, многослойная печать на тканях), но в конечном итоге она весит всего лишь пару грамм. Она абсолютно не ощущается, и ей не нужно никакого специального ухода по сравнению с аналогами, которые сейчас есть на рынке у наших зарубежных коллег», — рассказал Сийкки.

При этом заряда для обогрева, по словам основателя бренда, может хватать до восьми часов непрерывной работы. Даже при температуре —70 градусов вещь справляется со своей функцией.

РИА Новости

© Евгений Биятов

«На сколько хватает — зависит от того, какой у вас пауэрбанк, потому что электроника, как и любой телефон, не существует без энергии. Мы делали для полярников куртку, которая весила в два раза меньше обычной и по всем свойствам защищала от мороза, работала она восемь часов без перерыва с тремя зонами обогрева», — говорит Сийкки.

Помимо умной одежды с эффектом обогрева группа инженеров, дизайнеров и технологов работает над противоположным эффектом — охлаждения, однако пока для эстетического минимализма технологий недостаточно.

«На данный момент технологии таковы, что можно сделать охлаждение, но это будет какой-то киберпанк с непонятными большими элементами. Это всё-таки не отвечает классическим потребительским свойствам. Но мы думаем над этим, обязательно сделаем», — обещает Сийкки.

Сейчас команда компании WARMR работает над крупным направлением — интеграцией сенсоров и биосенсоров в структуру ткани и одежды в целом.

«Это позволит нам создавать некие медицинские устройства, которые будут постоянно «трекать» наше самочувствие: содержание глюкозы в крови или же, например, калия, магния. Это даст возможность неинвазивным методом измерить показатели», — отметил эксперт.

Технологичное решение для спортсменов представил генеральный директор SportDots Кирилл Орлов. В арсенале компании — одежда со специальными элементами, которые сделаны по принципу плоских пружин с заданной степенью упругости. При взаимодействии с телом они ловят микроколебания и отталкивают их. По мнению разработчиков, изобретение может усиливать выносливость.

По словам Кирилла Орлова, это полезное изобретение можно использовать не только для занятий спортом, но и для повседневных прогулок.

Компания FLARI предлагает потребителю украсить своё кухонное пространство текстильным изделием из светодиодной ткани. Как рассказал Андрей Кириков, изначально столовый текстиль создавался для крупных мероприятий, например, в иностранных посольствах, но со временем начали появляться частные клиенты.

«Для них мы решили создавать специальные скатерти из светящейся ткани. Эти изделия обладают собственным свечением за счёт того, что у них используется оптоволокно. Изначально эта ткань не светится, но после определённой обработки появляется свечение», — рассказал Андрей Кириков.

Однако в использовании светящейся скатерти есть трудности — из-за свойств ткани изделие нельзя сжимать или складывать.

«Мы стараемся разработать такие оптоволокна, которые бы не ломались при сгибе. Это достаточно сложная технология, требующая время, специальные инструменты, электронику», — пояснил эксперт.

По данным РГУ имени А. Н. Косыгина, которые были продемонстрированы в ходе презентации, в ближайшие три года наибольшее влияние на рынок Fashion Tech окажут такие технологии, как искусственный интеллект (45%), AR и VR (31%), биотехнологии (27%).