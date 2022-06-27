Неистовый Виссарион: тест RT о том, кого хвалил и ругал Белинский

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Виссарион Белинский прожил короткую жизнь, однако успел оставить яркий след в русской литературе. Он был не просто критиком, но глубоким теоретиком литературы и искусства. Он сотрудничал с самыми влиятельными журналами своего времени, исследовал творчество не только современников, но и классиков, а его подчас едкие замечания становились афоризмами. Пройдите тест RT и попробуйте угадать, о ком писал Белинский.
Неистовый Виссарион: тест RT о том, кого хвалил и ругал Белинский
  • РИА Новости

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