До или после Пушкина: тест RT о русской поэзии

Появление Александра Пушкина в русской литературе в корне изменило её, и в первую очередь это коснулось стихосложения. Его произведения создали новый поэтический язык и стали образцом, на который ориентировались следующие поколения поэтов. Сможете ли вы по цитате отличить, появилось стихотворение до или после того, как творчество великого поэта стало публичным достоянием? Проверьте себя с тестом RT.

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