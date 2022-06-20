«Ты что такое?»: в сети появился первый тизер фильма «Чебурашка»

В сети вышел первый тизер полнометражного игрового фильма «Чебурашка». Действие картины разворачивается в маленьком приморском городе, куда главный герой попадёт из далёкой страны. Чебурашка, созданный с помощью компьютерной графики, будет отличаться от советского прототипа по характеру. Крокодила в ленте не будет: Гену — лучшего друга Чебурашки — сыграет Сергей Гармаш, который появится в человеческом образе. Премьера фильма состоится 1 января 2023 года.

Компания «Централ Партнершип» опубликовала на своём YouTube-канале первый тизер полнометражного фильма о герое детского советского мультфильма «Чебурашка», сюжет которого сфокусирован на приключениях популярного персонажа, придуманного писателем Эдуардом Успенским.

«Чебурашку знают все. Взрослые, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и даже японский премьер-министр. Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что если Чебурашка на самом деле существует? Что если он не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверёк, который живёт в апельсиновой роще в далёкой стране?» — говорится в подписи к тизеру.

История в киноленте развернётся в небольшом городе у моря. Пушистый зверёк, живущий в далёкой стране в апельсиновой роще, чудесным образом окажется в этом приморском городке и встретит там пожилого дядю Гену, а также познакомится с мальчиком, который не умеет разговаривать, и странной женщиной, которая захочет подарить Чебурашку на день рождения своей внучке. Маленького героя увидят и другие горожане, и все они будут удивляться его появлению.

В тизере первым перед зрителями предстаёт Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены — правда, актёр появляется в человеческом образе. Он живёт один, ухаживает за садом и мало с кем общается. В финале ролика дядя Гена держит в руках Чебурашку и задаёт вопрос, ответ на который не может найти никто: «Ты что такое?». Пушистый зверёк расправляет уши, которыми он закрывал глаза, и улыбается старику.

В ролике появились и другие герои киноленты. Среди них, например, директор шоколадной фабрики и законодательница моды Римма, чей внешний вид отсылает к персонажу мультфильма старухе Шапокляк. Её роль исполнила Елена Яковлева.

Чебурашка сделан с помощью компьютерных технологий, а его эмоции и голос принадлежат актрисе Ольге Кузьминой («Кухня», «Отель Элеон», «Гранд»).

Пользователи YouTube неоднозначно реагируют на представленный ролик. Некоторые пишут, что очень ждут выхода фильма и надеются, что он будет интересным.

«Осталось только пожелать удачи Чебурашке. Надеюсь, с ним не случится такого же случая, как с Соником. Мне понравилось, если что», — говорится в одном из комментариев.

«А мне понравился тизер)) Мальчик Тимур, 34 годика», — пишет другой пользователь.

«Хм, похоже что-то интересное намечается, давненько у нас порядочных детских фильмов не выходило, «Последний богатырь» всё же для подростков. Надеюсь, «Чебурашка» будет хорошим фильмом. Актёрский состав мне уже нравится, да и сам Чебурашка выглядит мило, я однозначно буду смотреть, надеюсь, ожидается рейтинг 0+», — отметил ещё один зритель.

Однако среди пользователей площадки есть и те, кто остался разочарован тизером. Так, многих расстроило, что Гена в фильме будет человеком, а не крокодилом.

«Гену надо было тоже компьютерного и крокодила», — гласит один из комментариев.

Помимо прочего, многие зрители ждут ленту, чтобы получше рассмотреть экранную Шапокляк, узнать, как будет реализована её привязанность к крысе, а также понять, насколько главный герой отличается от оригинала.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Дьяченко, работавший над такими популярными картинами, как «О чём говорят мужчины», «День радио», «Последний богатырь» и «Кухня». Как постановщик сообщил порталу «Кино Mail», пушистый герой будет немного отличаться по характеру от советского прототипа.

«Он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более весёлый», — говорит режиссёр.

В фильме также снялись Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Илья Кондратенко и другие. Сценаристы — Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов. Все они сотрудничали в рамках проекта «Кухня».

Над производством картины работали студия «Союзмультфильм» в партнёрстве с Yellow, Black and White (YBW), телеканалами «Россия 1» и СТС и видеосервисом START. Для съёмок «Союзмультфильм» в 2019 году получил от семьи Успенского права на литературную основу истории Чебурашки.

Фильм снимали в красочных местах в Сочи, таких как парк «Дендрарий», санаторий «Орджоникидзе» и морская набережная, а также в Подмосковье.

Премьера «Чебурашки» в кинотеатрах состоится 1 января 2023 года.