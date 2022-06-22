«Я мастер импровизации и рассказчик историй»: Роман Попов — о любви к работе и сериале «Детективное агентство Мухича»

В понедельник, 20 июня, на телеканале ТНТ стартовал сериал «Детективное агентство Мухича», спин-офф популярного проекта «Полицейский с Рублёвки». Сюжет новой ленты разворачивается вокруг следователя Игоря Мухича. Исполнитель главной роли Роман Попов в интервью RT рассказал о сюжете спин-оффа и о ключевом персонаже, а также ответил на вопросы о планах на будущее и своём отношении к популярности.

— Расскажите, почему ваш герой решил покинуть полицейский участок и открыть своё детективное агентство?

— Признаться честно, покинуть полицейский участок — это решение не Игоря Валерьевича Мухича. Скорее, его вынудили обстоятельства. Он остаётся без работы, без хлебного места, и он ничего не умеет, кроме как расследовать различные преступления. Поэтому он соглашается открыть своё собственное детективное агентство в Барвихе.

— Будет ли у «Детективного агентства Мухича» фишка, которая зацепит внимание зрителя? Может быть, ваш герой Игорь кардинально изменится или будет больше драмы в сюжете?

— Кардинальные изменения есть однозначно. В любом случае ещё на этапе сценария было чётко понятно, что это всё тот же Игорь, но что-то с ним приключилось за кадром. Одна из моих коллег на съёмках первых эпизодов провела очень хорошее сравнение. Она сказала: «Поздравляю, твой Игорь теперь Питер Гриффин». Я спросил у неё, какую конкретно серию она вспомнила. Она ответила: «Помнишь ту, где Питер забыл, как сидеть?» Оставшись без присмотра начальника, своей девушки, он (Игорь. — RT) полностью отпустил ситуацию. Поэтому первая его мысль — принять в своё детективное агентство Кристину — самая успешная и правильная. Он понимает, что без адекватного человека не справится.

— Можно сказать, что Кристина будет его сдерживающим фактором?

— Они вместе не дадут Игорю совершать глупости, скажем так.

— Увидят ли зрители профессиональный рост Игоря?

— Он и до этого был хорошим следователем. Но он действует абсолютно не логически, как кажется зрителю. Секрет Игоря в том, что он непробиваемо нелеп, относительно глуп, но удивительно, совершенно неописуемо везуч. То есть он счастливчик, которого любит судьба, и это один из факторов, который помогает ему достигать всего.

— А можно ли сказать, что вы в жизни тоже везунчик?

— В большинстве случаев да. Я считаю, что счастливая звезда всегда со мной, потому что вся моя творческая деятельность — это удивительная цепочка счастливых случайностей. Хотя, как мы знаем, всё случайное неслучайно, и то, что я работаю 24/7, тоже даёт о себе знать. Но в целом я счастливчик — у меня чудесная спутница, великолепные дети, мне очень с ними повезло. Мне повезло, что я справляюсь с поставленными Вселенной задачами, чаще выходя победителем или как минимум не проигравшим.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

— Когда вам предложили сняться в спин-оффе, вы сразу согласились или были какие-то сомнения?

— Да, я сразу согласился, потому что соскучился по Игорю, по работе с Legio Felix. На тот момент я участвовал в других проектах, некоторые из них уже вышли на экран, другие ждут своего выхода. Но работа с Legio — это всегда удовольствие и таинство, поэтому я не задумывался ни на секунду.

— Раскройте секрет, ждать ли поклонникам какой-то стабильности в личной жизни Игоря?

— Скажем так: очень немалая часть сериала будет завязана на отношениях Игоря с женщинами, и в этом наших зрителей ждёт сюрприз.

— То есть будет много драмы, да?

— Смотря что вы называете драмой.

— Любовной драмы.

— Для Игоря отношения с любой женщиной — это внутренняя драма. Поэтому если в этом контексте, то их будет немало.

— Можно ли назвать спин-офф отдельным проектом? Если люди не смотрели «Полицейский с Рублёвки», поймут ли они сюжет «Детективного агентства Мухича»?

— Зрители могут смотреть этот продукт отдельно. И нам остаётся только надеяться, что спин-офф побудит их посмотреть и «Полицейского с Рублёвки». В любом случае в самом начале «Детективного агентства Мухича» мы объясняем сразу, кто на экране, и человек, грубо говоря, с улицы, который ни разу не был знаком со вселенной «Полицейского с Рублёвки», всё поймёт. Мы как Marvel, и слово «вселенная» вполне подходит к нашему миру. Он немного глупый, но в то же время идеализированный, потому что в нашем сериале всё как-то удачно складывается как у героев, так и у антагонистов.

Я горжусь, что принимаю участие в съёмках во вселенной «Полицейского с Рублёвки», потому что в этом мире, например, не было ковида. Меня порадовал тот факт, что Илья Вячеславович (Куликов. — RT) решил, что мы все живём в несовершенном мире, пусть хоть где-то не будет этой гадости. Поэтому у нас нет людей в масках, нет упоминания о вирусе. Получается такая параллельная реальность.

— Известно ли, сколько сезонов будет в сериале?

— У меня таких прогнозов нет, но я верю в лучшее. Лучшее — это не десять сезонов, чтобы актёры устали. Лучшее в моём понимании — сезона три. Но пока никто ничего не говорит.

— Когда смотришь сериал, кажется, что роль Игоря была создана именно для вас. Легко ли вам было вжиться в неё или были какие-то трудности?

— Изначально Игорь был отвратительным, гадким, мерзким, нечистым на руку копом. А потом, когда мы начали снимать пилот, Илья позволил вносить изменения в персонажей, за что я ему очень благодарен. По большому счёту мы вместе сделали его таким, каким он стал, а именно обаятельным, наивным, живущем в своём мире забавным парнем. Единственное, что по-настоящему ценит Игорь, — это дружба, она очень важна для него.

— Изменится ли ваш герой внешне в спин-оффе? Может, начнёт надевать шляпу, как у Шерлока Холмса, плащ или везде носить с собой, например, длинный зонт?

— Мой персонаж в течение первого сезона — надеюсь, я не оговорился, и это только первый сезон — будет внешне меняться несколько раз. Не комплекцией, но менять наряды он будет постоянно. В целом он остаётся всё тем же Игорем.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

— Бывает, что спин-офф проигрывает в популярности оригинальному проекту. Как вы считаете, будет ли «Детективное агентство Мухича» таким же успешным, как «Полицейский с Рублёвки»?

— Мне правда хочется верить, что полюбившийся всем наивный, добрый, глупый, но очень искренний Игорь, как и все герои этой истории, будут так же любимы зрителями, как и персонажи «Полицейского с Рублёвки».

— Есть ли у «Детективного агентства Мухича» потенциал на полнометражный фильм? Хотели бы вы в нём сыграть?

— Да, безусловно. Я мечтаю, что эта история вырастет в большую полнометражную картину.

— «Полицейский с Рублёвки» стал очень популярным в России, наверняка поклонники вас постоянно узнают. Часто ли к вам подходят за фото или автографом? Напрягает ли вас такое внимание?

— Постоянно это делают. Признаться честно, раньше меня это немного напрягало, особенно лет семь назад — я тогда перестал ездить в московском метро. Я очень люблю метрополитен, но тогда был июнь, время, когда в общественных местах ходят дети в подарочной упаковке, я имею в виду выпускников с ленточками. Я переходил со станции на станцию, и там, где переход занимает четыре минуты, у меня он занимал 40 минут из-за просьб сфотографироваться. Это был как раз пик популярности «Полицейского с Рублёвки». Меня угнетало, когда желающих было больше пяти десятков. Но потом я задумался и отчётливо понял, что мне не нужно стесняться и бояться своего Игоря, что им нужно гордиться.

У меня получился достойный персонаж. Некоторые думают, что я такой же в жизни — недалёкий, глупый, а я этим пользуюсь.

Я рад, что у меня есть такой герой, как Игорь, потому что у многих актёров нет своего Мухича. Кто-то десятки лет стоит в девятом ряду без слов в провинциальном театре и мечтает сняться (в кино или сериале. — RT). Мне не только повезло сняться, но ещё и создать персонажа, которого полюбил зритель. Так что теперь меня такое внимание не угнетает, это просто часть моей профессии. Подходите, фотографируйтесь — я даю автографы и открыт к общению.

— Последние пару лет на экраны с вами вышло немало фильмов. У вас большая семья, дети, и вы не раз признавались, что свободное время проводите с ними. Как часто удаётся устроить выходной?

— У меня не бывает выходных как таковых. И тем не менее, если есть свободная минута, я сплю, если есть свободный день, я сплю, но частично провожу его с семьёй. Сейчас старшие находятся у бабушки в Сочи, младшая — с нами, и есть возможность давать интервью. Мне постоянно говорят: «Ромочка, всех денег не заработать». Я всегда отвечаю: «Друзья, я многодетный кормящий отец, который строит дом, я всё-таки попытаюсь».

© Пресс-служба телеканала ТНТ

— Вы же ещё гастролируете с дуэтом «20:14», верно?

— Да, всё верно. Время от времени по старой памяти мы ездим в разные города на частные мероприятия или даём концерты.

— Как часто бывают гастроли?

— Сейчас уже нечасто, учитывая то, что мир ещё не оправился от постковидной истерии и творческий бизнес только-только возвращается на свои рельсы. Сейчас мы выступаем пару раз в месяц, из которых один выездной, другой — в Москве.

— Помните, каким был ваш первый кастинг? Как всё прошло тогда?

— Мой первый кастинг был на проект Семёна Слепакова и Бориса Хлебникова «Озабоченные», я его отлично помню. Ради него я приехал из Сочи, и мне дали сцену с поцелуями. Вчерашнему кавээнщику, актёру без образования, который толком не знает, как работать с партнёром, было дико сложно. Наверное, это и стало причиной, почему кастинг я не прошёл — и я этому очень рад! Зато потом с утроенной силой взялся за создание персонажа Игоря Мухича.

— Ваше отношение к процессу с годами изменилось? Теперь как вы относитесь к поцелуям в кадре?

— К поцелуям в кадре я отношусь совершенно спокойно, как и к постельным сценам. Всё это у меня было, всё это вы увидите в других проектах. Скоро смотрите на ТВ и (больших. — RT) экранах страны, если, конечно, вы не хотите испортить себе психику. В общем, всё хорошо, эти зажимы у меня сняты. Достаточно посмотреть проекты, где мы снимались с моей подругой Зоей Бербер, где в кадре мы просто «поедаем» друг друга — это нельзя назвать нормальным человеческим поцелуем. Всё получается, когда у тебя хороший партнёр. А если ты чувствуешь зажим по отношению к человеку, то никакие актёрские качества не перекроют это. С Соней мы больше семи лет снимаемся вместе, поэтому нам было легко.

— Бывали ли ещё проваленные кастинги?

— Такие провалы у меня были раза два, не больше. Но сейчас мне как-то, к большому счастью, везёт с первого раза проходить пробы. Мне очень не хочется сейчас выпадать из обоймы, потому что всё идёт достойно. Я рад тому, что меня ждёт множество проектов, которые выйдут на экран. Единственное, чего я действительно опасаюсь, это того, что премьера будет в одно время на нескольких федеральных каналах страны или одновременно в кинотеатрах, и люди просто устанут от моего талантливого, очаровательного, сексуального лица на экране. Такое много раз уже случалось с моими коллегами.

Ирина Вилкова и Роман Попов на премьере фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

— Ваша коллега по сериалу София Каштанова также сыграла в фильме «Ботан и супербаба» с вами...

— Да, всё верно. Название фильма, по идее, должно было зажечь сердца всех феминисток. Опасное название, не я выбирал. Но я горжусь фильмом. У нас получилась очень классная картина. Если у кого-то из читателей, слушателей вдруг появится возможность посмотреть её — милости просим, вы не пожалеете.

— А кто по характеру вам ближе: полицейский Игорь или заучка Иван?

— Невозможно кого-то выбрать. Они оба чуть-чуть я. Какие-то черты своего характера я усиливаю, и получаются основные черты персонажей. Я их люблю одинаково. Игорь — нелепый, глупый, счастливчик. Ваня — неудачник, очень умный, но в тоже время социальный инвалид, и если бы не Лина, вряд ли бы он стал человечнее, да и она без него не стала бы человечнее. Это взаимовыгодная история.

— Вам нравится работать в тандеме с Софией Каштановой? Стало ли её участие дополнительным поводом согласиться на съёмки в фильме?

— «Ботан и супербаба» планировался давно, это не секрет. И никого другого, кроме Сони, в роли Андроида Илья Вячеславович (Куликов. — RT) не видел. Вообще, этот персонаж возник из манеры общения Сони: на съёмочной площадке она отвечает односложно, и Илье в один момент показалось, что это напоминает разговор с роботом. Тогда он начал создавать этого персонажа и историю Вани с Линой.

Работать с Софией одно удовольствие. Она удивительный профессионал. Она красивая, мудрая, очень чуткая и прекрасная девушка. Но актриса она ещё более крутая, чем женщина на экране. Она прекрасный, идеальный партнёр, поэтому какие могут быть эмоции? Только положительные.

— Какие ещё планируются крупные проекты с вашим участием, помимо «Детективного агентства Мухича»?

— В июле у меня, по-моему, выходят метр (полнометражный фильм. — RT) и ещё один сериал. Я напоминаю, у меня трое детей и я строю дом, поэтому отдыхать некогда.

— Есть ли какие-то роли в вашей фильмографии, о которых вы пожалели?

— Нет, всё, что мне приходило, было не напрасно. Это всё либо делало меня профессиональнее, либо сильнее, поэтому я ни о чём не жалею. Если бы у меня была возможность прожить свою жизнь иначе, в том числе и творческую жизнь, я бы ничего не поменял.

— Комедия — ваше хобби по жизни, находите ли вы время на стендапы?

— Я стендапами никогда не занимался, я кавээнщик. Стендапы я пишу в стол. Рано или поздно я выйду на сцену и выступлю с ними, но не в шоу. В основном я мастер импровизации и рассказчик историй.

— То есть нам можно ждать, что когда-то вы будете ещё и стендап-звездой?

— Можно ждать, но не трепетно. Вряд ли это будет скоро.