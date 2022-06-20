Первое сословие: тест RT об истории русской аристократии

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В любом монархическом государстве основой правящего строя становится аристократия. Россия не стала исключением: дворянство было источником кадров для государственной и военной службы, выходцы из знатных родов становились видными деятелями искусства. Владимир Набоков и Феликс Юсупов, Пётр Врангель и Модест Корф — эти и другие представители первого сословия оставили след в истории России. Что вы знаете о русской аристократии? Проверьте себя с тестом RT.
Первое сословие: тест RT об истории русской аристократии
  • РИА Новости
  • © Михаил Успенский

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