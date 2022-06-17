Сокровища империи: тест RT о русских драгоценностях

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RT
Во все времена драгоценные металлы и камни привлекали мастеров, которые превращали их в настоящие произведения искусства: регалии правящих монархов, особо важные награды, сувениры тонкой работы и многое другое. Что вы знаете о наиболее важных произведениях ювелирного искусства в истории России? Проверьте себя с тестом RT.
Сокровища империи: тест RT о русских драгоценностях
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

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