«Это глупость — соединять политику и культуру»: дирижёр Фабио Мастранджело о карьере в России и давлении Запада

Художественный руководитель петербургского «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело в интервью RT объяснил, почему остался в России, несмотря на давление, с которым сталкиваются артисты и спортсмены на фоне спецоперации на Украине. Дирижёр также рассказал о своей жизни и карьере в РФ, порассуждал о будущем культуры отмены и об отношении граждан Европы к демократии.

— Вы давно живёте в России и в этой сложной ситуации решили остаться. Как вы принимали это решение, тяжело ли было? Был ли какой-то прессинг со стороны ваших итальянских друзей, коллег?

— Это 21-й год, как я постоянно живу в России. Я долго шутил, что пытаюсь жить в Санкт-Петербурге, на что люди думали, что там трудно жить. Я говорю: «Нет, просто не дадут, гастролей очень много». Хотелось бы бывать дома чуть-чуть почаще.

Конечно, возникали проблемы в самом начале этого процесса (спецоперации. — RT), много звонков было с вопросом, буду ли я возвращаться в Италию. Ответ был: «Однозначно нет, я останусь в России». У меня даже сомнений не было: семья здесь, работа здесь, всё, что я хотел от жизни, я получил прежде всего в России.

Я могу похвастаться, что для любого дирижёра карьера в России стоит в два или три раза дороже, поскольку количество талантов, которые живут здесь, превышает все нормы мира. Быть известным, достигать высокой карьеры здесь — это просто знак. Помимо всего я поддерживаю взгляды нашего президента, поэтому сомнений не было: я здесь, навсегда здесь. Конечно, надеюсь, что всё пройдёт и наши отношения с Европой, США и так далее вернутся хотя бы к уровню, который был до 24 февраля, но в принципе я готов здесь (остаться. — RT) в любой ситуации.

— Вы наверняка знаете такое понятие, как культура отмены. Не боитесь, что она распространится и на вас на Западе из-за вашего решения остаться в России?

— Не хотелось бы, чтобы люди подавались к таким глупостям, — мне кажется, это неуместно. Но мы понимаем, что политика иногда диктует какие-то... Я знаю, что большинство людей, как минимум артистов, абсолютно против этого. Поэтому если от людей (исходит. — RT) такая сильная воля — всё пройдёт, не может это движение долго прожить.

Фабио Мастранджело

Legion-Media

— Вы сказали, что 20 лет живёте в России. Изменились ли ваши взгляды на страну за это время?

— Менялись, да. Стало ещё лучше, чем раньше. Одно дело — любить, когда ты более или менее знаешь культуру, потому что читал литературу, играл музыку (я очень много дирижировал русскую музыку), а другое дело — когда ты живёшь. В отличие от многих людей, даже тех, которые родились в России, я много езжу по стране — работа такая, — поэтому знаю города, которые большинство россиян не посещали. Радует тот факт, что в течение 20 лет я наблюдаю, как страна растёт.

Везде уровень жизни становится лучше и лучше, и ты можешь музицировать, зная, что всё больше людей может позволить себе билет, чтобы побывать на твоих концертах. Очень важно знать и понимать, что и для людей это ценно: в Европе теряют зрителей, а в России приобретаем. Мне кажется, это положительная тенденция, которую мы можем доказать.

— Тем не менее некоторые граждане европейских стран после начала спецоперации покинули Россию. Кто-то из них её открыто осуждает. Как вы думаете, почему это происходит?

— Знаете, трудно обсуждать, что люди думают про себя. Могли увидеть какую-то выгоду в этом. Я так не живу. Мне кажется, артист может жить, только когда он смотрит в зеркало и узнаёт себя. Как я уже много раз говорил, я не смог позволить себе уехать из страны, которую очень сильно люблю. Трудно сказать, что они подумали. Я уважаю их точку зрения, а как иначе? Мы очень демократичные люди. Поступки этих людей не очень похожи на демократию, поэтому как-то странно, когда они показывают знаки, на которых написано «демократия», но действуют иначе. Я им желаю, чтобы они поглубже изучили значение слова «демократия».

— Очень многие музыканты и спортсмены сталкиваются с огромным давлением за рубежом. Им приходится делать выбор: осудить Россию или отказаться от участия в международных мероприятиях. Как вам эта политика?

— Я могу только сравнивать. Если бы раньше стали требовать у людей какие-то комментарии по поводу действий США, то в мире не осталось бы ни одного артиста, который хотел бы дирижировать, петь или танцевать там. Если есть проблема с Россией, то с Америкой она в сто раз больше. Мне кажется, это глупости — соединять политику и спорт, политику и культуру и так далее. Мы должны жить свои жизни, надеяться на то, что культура сможет объединить (нас. — RT), и не форсировать такой процесс, когда человеку ради того, чтобы выполнять его работу, приходится высказываться против кого-то или за. Это глупость.