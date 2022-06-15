Женщины в искусстве: тест RT о русских и зарубежных художницах

История искусства, русского и мирового, знает немало выдающихся художниц. Мария Башкирцева и Артемизия Джентилески, Фрида Кало и Зинаида Серебрякова, женщины эпохи импрессионизма и русского авангарда и многие другие. Пройдите тест RT и проверьте, сможете ли вы отличить картину русской художницы от зарубежной.

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© Clarissa Leahy