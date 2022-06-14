Комиссары и офицеры: тест RT о военачальниках Гражданской войны

Гражданская война 1918—1922 годов разделила страну на два противоборствующих лагеря. С каждой стороны войска за собой вели харизматичные и яркие командиры. На стороне советской власти сражались легендарные Василий Чапаев, Семён Будённый, на стороне белогвардейцев — не менее известные Александр Колчак, Антон Деникин и другие. Сможете ли вы отличить белого военачальника от красного по факту биографии? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости