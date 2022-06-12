Древние кости: тест RT о палеонтологических находках в России и за рубежом

Палеонтологией называют науку, которая занимается изучением вымерших живых организмов. Для этого учёные проводят раскопки и изучают найденные останки древних растений, животных и предков человека — именно находки двигают эту науку вперёд. Знаете ли вы, какие из них обнаружены в России, а какие — за рубежом? Проверьте себя с тестом RT.

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