Время бестселлеров и художественной литературы: названы основные тренды книжного рынка

Участники пресс-конференции «Всероссийский книжный рейтинг» рассказали о главных событиях на книжном рынке за последние полгода. По словам экспертов, наибольшей популярностью пользуется художественная литература, а из книг в жанре нон-фикшен читатели выбирают издания, связанные с психологией. Чаще других книги покупают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, в то время как наиболее низкий спрос отмечен в области литературы для детей. Об этих и других современных трендах — в материале RT.

В четверг, 9 июня, в ТАСС прошла пресс-конференция «Всероссийский книжный рейтинг». Об изменениях на книжном рынке, выборе читателей и дальнейших перспективах рассказали руководитель комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза Евгений Капьёв, генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев, а также директор по развитию бизнеса Ozon Анна Карпова.

Полугодие 2022-го по многим показателям значительно отличается от того же периода прошлого года. По данным Евгения Капьёва, книги рейтинга топ-50, который формировался на основе продаж сетей «Читай-город» и «Буквоед», маркетплейса Ozon и площадок «ЛитРес», стали покупать на 30% чаще.

«Мы видим, что отрасль начала пользоваться этим рейтингом, что начали читатели пользоваться, а главное, что возросла активность чтения. Для нас важно, чтобы читатели выбирали лучшие книги», — заявил Капьёв.

Выбор в пользу художественной литературы

В этом году читатели преимущественно отдают предпочтение художественной литературе. В рейтинге самых продаваемых книг стало меньше нон-фикшен. По словам Евгения Капьёва, это связано с тем, что многие авторы нехудожественной литературы ещё не учитывают в своей работе новые приоритеты читателей.

Анна Карпова отметила, что среди нон-фикшен аудитория отдаёт предпочтение психологии, тогда как в прошлом году выбор падал на книги по финансовой грамотности. Например, в рейтинге лидеров последние полгода одну из главных позиций занимает книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко.

«Если говорить про 2021 год, то больше упор был именно на финансовую грамотность и на книги по финансовому планированию, сейчас мы видим книги по психологии и околопсихологические, что, наверное, обусловлено ситуацией в мире и желанием поддержать себя», — подытожила Анна Карпова.

Повышение спроса на художественную литературу отметил и Сергей Анурьев. На платформе электронных и аудиокниг «ЛитРес» 61% всей выручки за первые полгода 2022-го составила художественная литература. При этом Анурьев считает, что подобные колебания не тренд, а «ответ на события», которые происходят на рынке и в мире.

«Художественная литература была местом самоуспокоения и ухода от реальности», — считает он.

Также эксперты рассказали о росте популярности любовных романов на 70% — они вернулись в рейтинг самых покупаемых книг.

«Это заслуга развития в целом художественного направления, а также самиздата и издательских авторов», — объяснил Анурьев.

Бумажные книги против электронных

В 2022 году наибольшим спросом пользуются бумажные книги. По данным Евгения Капьёва, 84% топа продаж обеспечила именно бумажная литература.

«Интересный факт: доля бумажных книг увеличилась в последние периоды, особенно после февраля. Мы замечаем, что замедлились продажи электронных и аудиокниг», — отметил Капьёв.

Особенно упал интерес потребителя к аудиокнигам. Эксперты считают, что на это повлияла политическая ситуация, из-за которой аудитория переключилась на новости.

«Их (аудиокниги. — RT) слушали утром и вечером, но в настоящий момент утром и вечером больше читают новости. Но в целом это крайне интересно. Раньше было иначе», — уточнил специалист.

Сергей Анурьев тоже отметил снижение интереса к аудиокнигам. Он полагает, что этот формат всё-таки «подразумевают некое ровное психологическое состояние и отношение к самому себе».

Читающая молодёжь

В этом году в рейтинге самых популярных книг немало молодёжной литературы: комиксов, манги, романов young adult. В целом из анализа прошедших месяцев стало ясно, что книги в основном покупают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

«В первом полугодии этого года они (молодёжная литература и комиксы. — RT) заняли достаточно большое место. В топ-20 порядка шести-семи проектов относится к этим двум сегментам», — пояснил Сергей Анурьев, отметив, что для молодых читателей важны графические элементы, если говорить о комиксах, поэтому в цифровом виде эта литература редко попадает в число лидеров продаж.

Помимо этого, специалисты акцентировали внимание на росте популярности российских авторов, выпускающих комиксы. В последнем рейтинге 50 популярных книг в топ-5 вошли два отечественных комикс-издания — «Земля королей. Червовый том» и «Земля королей. Трефовый том» Фёдора Нечитайло.

«Впервые российский автор комиксов занимает целых два места в топ-5, и это феноменальная история. Я радуюсь за нашу индустрию комиксов. Во всём мире рейтинги по комиксам и манге возглавляют, как правило, японские, корейские и китайские издатели. У нас в России наши комиксисты показывают впечатляющие результаты», — заявил Евгений Капьёв.

При этом литература для детей сегодня не привлекает покупателей — в топ-50 нет ни одной такой книги. Эксперты отмечают, что детских авторов на российском книжном рынке достаточно, но для роста популярности им не хватает ресурсов, чтобы конкурировать с крупными мировыми брендами.

«Хотелось бы какой-то федеральной поддержки, потому что во всём мире очень серьёзное внимание уделяют поддержке национального детского чтения и национальных детских авторов», — говорит Евгений Капьёв.

Туманное будущее

Конец 2021-го и начало 2022-го эксперты называют самым богатым на бестселлеры временем. Книги, которые по продажам попали на вершину рейтинга, заняли 40% всего рынка.

Тем не менее спикеры пришли к общему мнению, что давать прогнозы на будущее книжного рынка в настоящее время крайне сложно.

«Сейчас переломный момент. Очень многое будет зависеть от нас, от издателей, от авторов, от читателей. Рейтинг 2022 года может значительно отличаться от рейтинга полугодия, потому что ситуация может как стабилизироваться, так и пойти по какому-то негативному сценарию», — признался Евгений Капьёв.

Однако эксперты надеются, что интерес читателя к книгам не угаснет, художественная литература по-прежнему будет пользоваться популярностью, а политическая ситуация в мире не помешает изданию русскоязычных версий зарубежных авторов и процессам взаимодействия между книжными онлайн-платформами и потребителями.

Кроме того, специалисты намерены продолжать бороться с книжным пиратством в интернете, которое заметно активизировалось за последние полгода. Евгений Капьёв отметил, что распространение бесплатного контента может крайне негативно отразиться на книжной отрасли в будущем.