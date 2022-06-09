В поисках мудрости: тест RT о зарубежных и русских философах

Философия зародилась ещё до нашей эры в Древней Греции. Впоследствии эта область знаний получила значительное развитие в Европе и попала в Россию в XVII—XVIII веках. Несмотря на то что оригинальные философские школы возникли в Российской империи лишь в XIX столетии, многие из их представителей заняли своё место в мировой культуре. Сможете ли вы отличить цитату русского философа от зарубежного? Проверьте себя с тестом RT.

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