Смешанные единоборства и подростковый буллинг: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 16 июня, в российский прокат выходит спортивная драма «Бультерьер» — история отчаяния и поиска смысла жизни бойца смешанных единоборств. Также на больших экранах можно будет увидеть военный фильм «Время патриотов» от кинематографистов из Казахстана, аргентинскую ленту «Ненастоящий папа» с Наталией Орейро и две драмы, посвящённые подростковым проблемам: фильм «Новенький» российского производства, сюжет которого сфокусирован на борьбе за популярность и статус в классе, и бельгийскую ленту «Невидимый мир» — о жестокости и школьном буллинге.

«Бультерьер»

«Бультерьер» представляет собой спортивную драму о бойце смешанных единоборств, который ищет в себе силы, чтобы выбраться из кризиса и наладить жизнь. Мир главного героя, спортсмена Максима Холодова, рушится, когда он получает серьёзную травму во время важного боя. Герой лишается шанса на чемпионский пояс, а вдобавок теряет возлюбленную. Тогда Холодов отправляется в родные края, к горам и морю, в надежде восстановиться физически и эмоционально. Там спортсмен обретает нового друга — бультерьера. Пёс, как и Холодов, был ранен, но вместе они готовы двигаться вперёд.

Главную роль исполнил Владимир Минеев, известный российский боец ​​ММА.

«О чём кино? О любви, жизни и спорте. Главный герой — боец, с которым у нас много общего. Непростое детство, тернистый путь в спорте. Даже с собакой почти в точку (у меня в прошлом был стаффорд). Взлёт и неудача на ринге, токсичные отношения и бескорыстная любовь — в этом фильме есть всё», — рассказал боец на своей странице во «ВКонтакте».

«Новенький»

В школу приходит новый ученик Сеня Иванов (Роман Горелов). Он сразу завоёвывает внимание одноклассников, а девчонки находят его симпатичным. Но есть и тот, кто недоволен появлением Сени. Никита Жуков (Архипп Лебедев) всегда был единственным популярным мальчиком в классе, и соперник ему ни к чему. От злости и страха потерять свой статус Никита задирает новенького, но и Сеня не промах — им обоим не раз придётся быть наказанными за своё поведение.

Режиссёром подростковой драмы о школьных конфликтах, взрослении и первой любви выступил Александр Кулямин, работавший над проектами «Ася», «Горячая точка», «Мы с дедушкой» и «Ошибка следствия».

По словам постановщика, в ленте представлен весь спектр шекспировских эмоций: любовь, дружба, боль от предательства.

«Кино называется «Новенький», потому что главный герой — это новый ученик, который приходит в 11-й класс в другую школу. Это мальчик с онкологическим заболеванием, что он, конечно же, скрывает, знает только директор школы. Парень приходит в новый класс, в новое общество, где установлены свои законы, есть лидер, красотка с подружками и дурнушка — всё в лучших традициях», — говорит Кулямин.

«Время патриотов» («Патриоттар уақыты»)

В триллере казахстанского производства рассказывается о братьях-военнослужащих Бекзате и Султане Ибраевых, чьи взгляды на жизнь, службу и многое другое сильно разнятся. Старший — офицер, младший служит лётчиком-истребителем и всегда поступает по воле своего сердца и совести. Султану и Бекзату предстоит объединиться, чтобы остановить международную террористическую организацию и спасти важные объекты Казахстана и друг друга, ведь нет ничего важнее семьи и Родины.

По словам режиссёра ленты Серикбола Утепбергенова, кинематографисты долго искали возможные варианты съёмок полёта.

«Мы перебирали множество вариантов, просматривая один за другим фильмы о фильмах. Во многих случаях полёт снимается таким образом: актёр заходит в кабину, надевает шлем, а дальше вместо него самолётом управляет профессиональный пилот. Но для меня важнее всего показать подлинные эмоции актёра, не обманывая зрителя. Вот почему мы поступили иначе. Вместе с командой мы создали конструкцию, которая вращается в обе стороны на 360 градусов, а остальная часть полёта будет дополнена компьютерной графикой», — заявилУтепбергенов в разговоре с Esquire.

«Невидимый мир» (Un monde)

В центре сюжета фильма бельгийской постановщицы и сценаристки Лауры Вандель — мальчик Абель и его сестра Нора. Сверстники издеваются над Абелем, избивают его. Нора всё видит, но рассказать взрослым не может, так как обещала брату молчать. Нора разрывается между желанием помочь своему запуганному брату и необходимостью интегрироваться в новое общество.

В 2021 году лента была представлена на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» и получила приз Международной федерации кинопрессы.

Лаура Вандель в разговоре с порталом Cinergie призналась, что это важный для неё проект. Она считает, что школьные годы — это первый этап, когда у человека формируется общественная жизнь. Именно там он начинает бороться, чтобы найти своё место.

«Ненастоящий папа» (Hoy se arregla el mundo)

Роли в драматической комедии Ариэля Винограда об отцовстве исполнили Леонардо Сбаралья и Наталия Орейро.

Как отмечает автор Collider Карина Космала, в картине нет клише, которые можно увидеть в фильмах с похожими сюжетными линиями, где биологический отец представляет собой неприятного человека либо героя-карьериста, полностью поглощённого только своим успехом.

Дэвид — генеральный продюсер ток-шоу, в котором обычные люди разбираются с конфликтами в любви, дружбе, воспитании детей и т. д. Мужчина холост, самая прочная связь в его жизни — Бенито, девятилетний сын, родившийся в результате случайной интрижки. Всё кардинально меняется, когда в разгар спора с Сильвиной, матерью мальчика, он узнаёт, что Бенито не его сын. Мужской компанией они отправляются на поиски биологического отца, и во время их совместного приключения Дэвид понимает, насколько Бенито ему дорог.