Люди на берегу: тест RT о событиях, связанных с российскими морями, озёрами и реками

Россия богата водными ресурсами. С ними связано множество событий в истории страны, исследований и открытий. На льду Чудского озера князь Александр Невский разбил рыцарей Тевтонского ордена, Чёрное море неоднократно становилось ареной ожесточённых морских сражений, по рекам Волга и Днепр проходили важные торговые пути. Что вы знаете об этих и других фактах и событиях, связанных с морями, озёрами и реками? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Алексей Савостин