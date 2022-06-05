Люди на берегу: тест RT о событиях, связанных с российскими морями, озёрами и реками

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RT
Россия богата водными ресурсами. С ними связано множество событий в истории страны, исследований и открытий. На льду Чудского озера князь Александр Невский разбил рыцарей Тевтонского ордена, Чёрное море неоднократно становилось ареной ожесточённых морских сражений, по рекам Волга и Днепр проходили важные торговые пути. Что вы знаете об этих и других фактах и событиях, связанных с морями, озёрами и реками? Проверьте себя с тестом RT.
Люди на берегу: тест RT о событиях, связанных с российскими морями, озёрами и реками
  • РИА Новости
  • © Алексей Савостин

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