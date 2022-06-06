Масштаб личности: в Санкт-Петербурге прошли съёмки исторической драмы «Шаляпин»

В Санкт-Петербурге прошла часть съёмок исторической драмы «Шаляпин», основанной на биографии оперного певца Фёдора Шаляпина. В главной роли снимается Александр Горбатов. В сериале рассказывается о жизни музыканта, родившегося в крестьянской семье и сумевшего достичь невероятных высот в профессии. Помимо творчества, кинематографисты уделят внимание личным отношениям культурного деятеля и расскажут о его метаниях между двумя любимыми женщинами. Режиссёр картины — Егор Анашкин, снявший сериалы «Зулейха открывает глаза» и «Кровавая барыня».

Телеканал «Россия 1» снимает исторический сериал «Шаляпин». Сага охватит 20 лет жизни солиста двух главных театров страны — Большого и Мариинского — Фёдора Шаляпина.

«Это отрезок его жизни от нищей юности, когда Шаляпин зарабатывал себе на хлеб бурлаком, до отъезда в эмиграцию после революции», — рассказала продюсер фильма Мария Ушакова.

В главной роли снимается Александр Горбатов. Также в фильме задействованы Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Фёдор Лавров, Роман Мадянов, Ян Цапник, Фёдор Добронравов и Ирина Пегова. За режиссуру отвечает Егор Анашкин.

О личности Фёдора Шаляпина, уникального самородка русской земли, оперного и камерного певца, помимо его профессиональной деятельности, известно немного. Это и побудило кинематографистов отразить в сериале не только историю успеха мальчика из крестьянской семьи, но и силу его характера, а также показать подробности личной жизни артиста. Фактически у Шаляпина было две семьи: одна жила в Москве, вторая — в Петрограде.

Авторы телепроекта в первую очередь хотят показать масштаб личности артиста.

По словам Романа Мадянова, исполнителя роли Михаила Лентовского, антрепренёра Шаляпина, любовь зрителей к историческим темам обусловлена тем, «что есть и всегда будет потребность в красоте, в этой осанке, в этих изысканных нарядах». «И конечно, исторические сериалы — это возможность оторваться от нашей реальности», — добавил он.

Фото со съёмок сериала «Шаляпин»

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Вокруг проекта собралась группа опытных специалистов, которые уже работали в таких исторических проектах, как «Годунов», «София», «Грозный» и «Екатерина». А в послужном списке актёров также есть роли в исторических сериалах — к примеру, Александр Горбатов ранее снимался в сериале «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, где он предстал в образе Степана Астахова, а Юлия Снигирь играла Екатерину II в «Великой» Игоря Зайцева.

Однако поиски главного героя растянулись надолго. Как отметила Мария Ушакова: «Было много проб, мы посмотрели всех, кого могли. И в итоге остановились на Александре Горбатове». Но актёр уже был задействован в другом проекте, поэтому пришлось отложить съёмки на два месяца.

«Мы его дождались — и не жалеем. По-моему, он идеально подходит на роль Шаляпина: по характеру и по фактуре очень похож. И рост, и голос, и талант, и даже характер!» — объяснила продюсер.

Александр Горбатов отметил, что играть такую легендарную личность, как Фёдор Шаляпин, совсем не просто, тем более что времени на подготовку к съёмкам у него было совсем мало. Артисту приходилось жертвовать сном, чтобы каждую свободную минуту провести с пользой: слушать арии, оперы и романсы.

«Много всего я переслушал: и в исполнении самого Шаляпина, и в исполнении других прославленных басов из прошлого. А также с удовольствием смотрел выступления нынешних мировых оперных артистов», — говорит Горбатов. Актёр заметил, что одновременно чувствовать музыку, «держать» образ и демонстрировать яркий вокал — безумно тяжело.

«Какой невероятной свободой обладают оперные артисты! А если говорить о Фёдоре Ивановиче, то, на мой взгляд, масштаб его личности в первую очередь в том, что он не боялся бросать всему миру вызов. Он был смелым, честным и свободным», — говорит актёр.

Фото со съёмок сериала «Шаляпин»

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Горбатов отметил, что Фёдор Шаляпин интересен не только своим талантом.

«Он был очень ярким франтом, умел красиво гульнуть, с фанфарами, никогда не скупился на деньги. Его было за что любить! Хотя в нём было много тёмного, в потаённых уголках сознания, которое периодически вылезало на поверхность. Но было и много светлого, за что люди его, безусловно, обожали и даже боготворили», — считает артист.

Чтобы артикуляционно совпадать с поющим героем, Горбатов занимался перед зеркалом, копируя манеру исполнения Дмитрия Хворостовского — документальных видеохроник с Шаляпиным почти нет. В создании образа, несмотря на большую занятость, актёру помогал Ильдар Абдразаков — звезда мировой оперной сцены. Именно он исполнил вокальные партии в «Шаляпине».

Продюсеры считают большим везением, что Абдразаков согласился участвовать и нашёл время в своём плотном графике. Выбор артиста в качестве закадрового певца не случаен: как отметила Мария Ушакова, «специалисты говорят, что его высокий бас очень похож на бас Шаляпина».

Отдельным персонажем можно считать музыку к фильму, поскольку она сопровождала главного героя на протяжении всей его жизни. Музыкальным оформлением занимался композитор Юрий Потеенко.

«Один из лучших композиторов страны Юрий Потеенко пишет музыку для нас. Примечательно, что в тот момент, когда я позвонила и предложила принять участие в создании фильма, Потеенко стоял в доме-музее Рахманинова перед портретом Шаляпина! Мы восприняли это как знак... Потеенко не смог отказать... и сейчас пишет потрясающую музыку к фильму!» — говорит Мария Ушакова.

Фото со съёмок сериала «Шаляпин»

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Немалую роль в создании исторических образов играют костюмы. Роман Мадянов рассказал, что очень любит исторические наряды, поскольку, по его словам, «в них как-то сразу собираешься, мгновенно преображение происходит, они стройнят».

У Мадянова хоть и небольшая роль, но он согласился на неё из-за режиссёра, с которым уже работал, и масштабности проекта. Кроме того, артист предпочитает воздерживаться от продолжительных съёмок, так что в «Шаляпине» всё удачно сошлось.

«Да, маленькая ролишка у меня, но она интересна сама по себе — и она внутри большой картины. Я сейчас большие форматы стараюсь не брать. У меня привычка уже многолетняя: я снимаюсь в проектах семь — десять дней», — подметил он.

На съёмочной площадке всем членам команды комфортно работать в компании друг друга. Роман Мадянов объясняет это тем, что в одном проекте собрали прекрасную компанию — «цветник» из хороших артистов.

«У нас есть место импровизации, некое хулиганство даже поощряется», — пошутил актёр.

Сыгравший Мамонта Дальского Ян Цапник также отметил, что у артистов есть возможность привносить в проект что-то от себя, и напомнил, что это нормально, поскольку сериал не документальный.

«Мы наделяем героев какими-то чертами, которые не соответствуют действительности. Но это абсолютно нормально, потому что это художественное кино», — считает актёр.

Он рассказал, что его герой сыграл важную роль в жизни Шаляпина — Дальский учил артиста актёрскому мастерству.

«Шаляпин ведь брал зрителей не только голосом, а тем, что он буквально жил на сцене», — объясняет Цапник.

Фото со съёмок сериала «Шаляпин»

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Своего персонажа он называет «неординарным, уникальным человеком, эгоистом и анархистом».

«Он был отчасти безумен, но, безусловно, талантлив и гениален. Дальский зациклен на своей профессии, мечтает создать свой театр — этим он и живёт. Порой совершает не совсем хорошие поступки», — говорит Ян Цапник.

Роман Мадянов о своём герое Михаиле Лентовском при всей его неоднозначности, прописанной в сценарии, отзывается как о талантливом человеке с замечательным вкусом и интуицией: «Он мгновенно отреагировал на человека, которого Боженька явно поцеловал в макушку». Именно благодаря своему чутью Лентовский сумел определить «божий дар, талант, голос» Шаляпина и понять, «как можно использовать этого молодого человека».

«Конечно, он в некотором роде занимается мошенничеством, обманывает людей. Но вот так он живёт!» — говорит артист.

Егор Анашкин отметил, что для него большая удача — снимать проект подобного масштаба. По его словам, хотя «Шаляпин» — историческое кино, затрагиваемые в нём темы и вопросы созвучны настоящему времени.

«Если ты известный человек, то обречён быть на виду у всех, за тобой пристально следят и порой твоя репутация от тебя не зависит», — говорит постановщик.

Главный посыл сериала — вдохновляющий путь героя.

«В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своём пути, он вставал и шёл дальше. В этом и заключается масштабность его личности, про это и наше кино. Никогда нельзя сдаваться!» — заключил кинематографист.

Съёмки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Москве — в Большом и Мариинском театрах, Государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, доме-музее Шаляпина, Музее-усадьбе И.Е. Репина, парке-усадьбе Сергиевка в Петергофе, Доме архитектора в Санкт-Петербурге. Часть ленты также будут снимать в Костроме. Премьера ожидается в новом телевизионном сезоне.