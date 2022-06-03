Купечество и Отечество: тест RT о предпринимателях царской России
До 1917 года в России существовала чётко прописанная сословная система. Одной из её частей было купечество — промышленники и предприниматели, которые занимались торговлей и её развитием. Среди них были представители древних династий, которые получили дворянство за свои заслуги, были выходцы из других классов, достигшие успехов в коммерции благодаря своим талантам. Кто-то из них покровительствовал поэтам и художникам, кто-то отдавался политике. Что вы знаете об этих людях? Проверьте себя с тестом RT.
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