Русская отвага и героизм из Индии: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 2 июня, на экраны выходит режиссёрский дебют Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне», где актёр сыграл бывшего военного под прикрытием. Авторы картины «Джулур: Мас-рестлинг» расскажут о преодолении невозможного ради семьи. Также среди премьер недели — драматический триллер «Модель» и историческая лента индийского производства «Притхвирадж».

«Своя война. Шторм в пустыне»

Прошлое Ивана не даёт ему покоя. Чеченская война оставила глубокий след в его душе, и теперь ему непросто вести мирную жизнь. После разрыва с женой он решается отправиться в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. Там герой попытается повторить подвиг двадцатилетней давности и спасти пленных.

Свой режиссёрский дебют актёр Алексей Чадов посвятил Алексею Балабанову — своему учителю, который открыл ему дорогу в мир кино, утвердив на роль в фильме «Война» (2002).

В интервью «Известиям» Чадов признался, что в некотором смысле снял ленту с помощью мастера — идея пришла к нему после ретроспективы «Дни Балабанова», прошедшей в Екатеринбурге в 2019-м. Увидев живой интерес к герою «Войны» Ивану Ермакову, кинематографист решил написать сценарий и «показать, что стало с ним 20 лет спустя».

Экранной партнёршей Чадова стала Кристина Асмус.

«Волк» (Wolf)

Главный герой Джейкоб (Джордж Маккэй) уверен, что он — волк, заключённый в теле человека. Он желает освободиться от этого тела, ведь оно отделяет его от жизни мечты на воле. То, как он ест, спит и живёт в целом приводит в ужас его родню. Родители отправляют его в специализированную клинику, где доктор в исполнении Пэдди Консидайна обещает помочь герою вернуться к природе человека. В клинике Джейкоб встречает таких же неудовлетворённых своим естеством молодых людей: собаку, панду, паука, попугая и прочих. Но особое притяжение он испытывает к дикой кошке (Лилли-Роуз Депп).

Чтобы вжиться в роль, Джордж Маккэй во время локдауна практиковал движения животного в парке, а также учился выть по-волчьи.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.

«Модель»

Ольга Ланд, режиссёр преимущественно телевизионных фильмов и сериалов («Кто, если не я?», «Даёшь молодёжь», «Парфюмерша 2»), выпускает на большие экраны полный метр «Модель».

По сюжету, Анна (Анна Дойникова) заключает выгодный контракт с агентством и отправляется в Лос-Анджелес покорять мир моды. Родители (Екатерина Гусева и Игорь Жижикин) невероятно горды и счастливы, а сама девушка празднует успех на бурной вечеринке, после которой просыпается на пляже с ножом в руке рядом с окровавленным телом мужчины.

Для Анны Дойниковой эта роль — дебютная в большом кино, но с Ольгой Ланд она ранее работала на съёмках сериала «Не в деньгах счастье».

«Джулур: Мас-рестлинг»

После службы в армии Джулур возвращается в родную якутскую деревню, где его ждут пожилая бабушка и младшая сестра Кюннэй. Во время летнего праздника Ысыах герой пробует свои силы в соревнованиях по мас-рестлингу и открывает в себе новый талант. Вскоре бабушка умирает, а девочку забирают органы опеки. Ко всему прочему коллекторы оставляют Джулура без жилья. Отчаявшийся, но не сломленный мужчина отправляется в Якутск, чтобы принять участие в крупнейшем чемпионате по мас-рестлингу. Победа — единственный способ воссоединиться с сестрёнкой.

«Джулур: мас-рестлинг» — первый якутский фильм, который получил финансовую поддержку Министерства культуры России.

«Эксперты поверили в наш проект, и мы получили потрясающую возможность доказать, что наш проект, как и региональное кино в целом, может быть качественным, ярким, зрелищным и интересным большому количеству зрителей», — цитирует продюсера картины Филиппа Абрютина портал Movie Start.

«Притхвирадж» (Prithviraj)

Индийские кинематографисты нередко обращаются к истории. Многие картины снискали не только кассовый успех, но и международное признание. Стоит упомянуть картину Ашутоша Говарикера «Лагаан: Однажды в Индии», номинированную на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а также ленту «Джодха и Акбар» о любви между падишахом Империи Великих Моголов Акбаром и индуистско-раджпутской принцессой Джодхой.

На этот раз известный индийский актёр Акшай Кумар в исторической картине играет легендарного царя Притхвираджа III. Его возлюбленную сыграла «Мисс мира» 2017 года, дебютантка в кино Мануши Чхиллар.