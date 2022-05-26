«Вестсайдская история» в ростовских реалиях: каким получился сериал «ЮЗЗЗ»
- © kinopoisk.ru
На видеосервисе Premier вышла многосерийная криминальная драма «ЮЗЗЗ» режиссёра и сценариста Стаса Иванова, ранее работавшего над такими лентами, как «Ангел или демон», «Охота» и «Грецкий орешек». Среди продюсеров — Юрий Сапронов («Тест на беременность», «Игра на выживание»), Тимур Вайнштейн («За час до рассвета», «Доктор Лиза») и Наталья Лазарева («Тест на беременность 2», «Дурная кровь»).
Действие разворачивается в современном Ростове-на-Дону. Кинематографисты не случайно выбрали именно этот город. Изначально съёмки планировались в Москве, однако в итоге команда решила, что столица слишком «гламурная» для такой истории. Кроме того, авторы ленты ставили перед собой задачу снять, помимо прочего, летнее и солнечное кино. Именно в Ростове-на-Дону им удалось осуществить все свои идеи. Кроме того, Наталья Лазарева отметила, что город очень кинематографичен, а по словам Юрия Сапронова, в нём есть необходимые специалисты и более низкие, по сравнению с Москвой, цены.
«Свежак такой, круто. Всем надоели Москва и Питер — одно и то же. Бандитский Петербург и глянцевая, гламурная Москва. Плюс производственно с каждым годом всё сложнее и сложнее снимать», — говорит Юрий Сапронов.
Он пообещал, что на экране покажут разные красивые виды — панорамы, карьер с прозрачной водой и прочее. По мнению продюсера, увидеть новые для себя места зрителям также будет интересно.
- © Кадр из сериала «ЮЗЗЗ»
При этом город показан на экране максимально достоверно — именно таким, какой он есть на самом деле. Юрий Сапронов отметил, что его «конечно, чуть загламурили», тем не менее все сцены снимались на реальных объектах. Так, в кадре появляются настоящая тюрьма и местные трущобы.
Сериал получил своё название в честь района Юго-Запад, придуманного кинематографистами. Так они решили именовать необеспеченную часть старого города. Также в «ЮЗЗЗ» заложен иной смысл — это сокращение сленгового слова «юзать» (от английского — «использовать»).
Завязка ленты напоминает «Вестсайдскую историю», написанную Артуром Лорентсом на основе «Ромео и Джульетты» и неоднократно экранизированную. Главный герой — молодой человек по имени Равиль. Он живёт в местных «фавелах», изучает программирование и надеется переехать в США. Для этого ему необходимо накопить денег. Равиль берётся за разные подработки и однажды, желая сорвать куш побольше, вступает в криминальную группировку. В то же время он влюбляется в Элю — обеспеченную племянницу главы другой банды. Героиня также проникается к нему симпатией, однако их окружение, естественно, против отношений влюблённых.
Романтическая история разворачивается на фоне криминальных разборок: две группировки вступают в борьбу по разделу территории. Однако в первой серии бандитские линии интригуют мало: они задают определённое настроение, но основное внимание хочется сосредоточить именно на первых мгновениях влюблённости главных героев — тем более что поначалу сериал воспринимается как исключительно подростковый: молодые персонажи только и делают, что развлекаются в барах и квартирных вечеринках. Проблемы у них тоже вполне подростковые: Эля страдает от контроля своего дяди и желает свободы, а Равиль пытается разрешить конфликт с представителем противоборствующей банды посредством баскетбольного баттла.
«ЮЗЗЗ» максимально пытались сделать для людей — таких, которые нас окружают. Не уйти в интеллектуальщину, в космос, а именно про пацанов, про девчонок, чтобы им сопереживали. Мне кажется, что такого кино не было давно, со времён того же «Брата», — говорит Юрий Сапронов.
- © Кадр из сериала «ЮЗЗЗ»
Конфликт быстро обостряется, а безобидные разборки приобретают новый, куда более опасный формат. Кроме того, сюжет обрастает второстепенными линиями, связанными с личными проблемами и дилеммами разных персонажей. Всё это органично переплетается, а история, которая сначала кажется лёгкой и позитивной, трансформируется в многогранную драму.
По словам Юрия Сапронова, «ЮЗЗЗ» — один из самых бюджетных сериалов по сравнению с другими проектами. Члены съёмочной группы работали за небольшие гонорары, но все были нацелены на качественный результат. Кроме того, продюсер отметил, что скромный бюджет — это не всегда плохо, он даёт больше творческой свободы.
«Когда денег меньше, тогда к тебе и внимания меньше. Тебе не морочат голову и не ждут от тебя чего-то... И тебе проще, нет такого, что «ой нам дали столько денег, надо показать, как круто. Давайте возьмём подороже актёров, оператора в три раза дороже, чем можно взять». Это мешает. А когда у тебя не выдающийся бюджет, ты свободен, можешь экспериментировать, и иногда этот эксперимент бывает удачным», — отмечает продюсер.
- © Видеосервис Premier
Среди исполнителей центральных ролей есть малоизвестные актёры, благодаря чему происходящее на экране кажется более реалистичным, чем могло бы быть с участием звёзд. Так, влюблённых сыграли Кузьма Котрелев и Мария Мацель. Для актёра роль Равиля стала пятой — ранее он появился в таких лентах, как «Обитель» и «Рассвет». В фильмографии Мацель работ чуть больше. Среди них «Перевал Дятлова» и «Отдел С.С.С.Р.». Криминальных авторитетов Дыма и Коку сыграли Антон Кузнецов и Гела Месхи. Также в сериале снялись Дмитрий Чеботарёв, Мария Машкова, Александр Сошкин, Станислав Колодуб, Таша Цветкова, дебютант Фарди Самедов и другие.
Наталья Лазарева рассказала, что сложнее всего было найти подходящих молодых актёров — кинематографисты рассматривали очень многих. А вот Антон Кузнецов режиссёру понравился сразу, в роли Дыма Стас Иванов больше не видел никого. У продюсеров сначала не было однозначного мнения на этот счёт, но в итоге они всё-таки доверились постановщику и остались довольны, что не удивительно: артистам удалось создать убедительные образы и показать интересных, нешаблонных бандитов со своими взглядами и философией.
В роли все входили по-своему. Антон Кузнецов, например, приехал в город раньше остальной съёмочной группы, чтобы погрузиться в атмосферу. Кроме того, он специально сажал себе голос. Также ему наносили непростой грим: артисту в том числе красили в светлый цвет бороду и ресницы.
Не имеющий актёрского образования и опыта Фарди Самедов, в свою очередь, интуитивно нашёл подходящий для себя способ влиться в образ.
«Настроение персонажа подходило по моему вайбу, т.к. это не секрет, что в Бурятии (актёр вырос в Северобайкальске. — RT) криминал, как в любом провинциальном городе. Я с детства наблюдал, как мои старшие блатуют, как кого сажают и кто выходит на свободу. Это всё моё окружение. По чуть-чуть я собирал от каждого из близких. Допустим, мой знакомый повёл себя в такой ситуации… Я где-то перенял его (поведение. — RT) на себя, потом другого, третьего. У меня собирательный образ людей, которых я видел. Я знаю их характеры, их манеры, то, что они, когда нервничают или нагнетают атмосферу, допустим, курят и сверлят глазами своего оппонента… Я перенимал их образ и через себя транслировал», — объяснил артист.
- © Кадр из сериала «ЮЗЗЗ»
Достоверно показать на экране ростовчан кинематографистом помогло и внимание к таким деталям, как речь: герои говорят именно так, как принято в этих местах. Юрий Сапронов рассказал, что в этом во многом заслуга режиссёра, некоторое время жившего в Ростове-на-Дону.
Как с удовольствием отметил местный музыкант, композитор проекта Кази, местный говор показан очень натурально и без высмеивания особенностей, что, на его взгляд, нечасто бывает в кино.
«Во многих сериалах местный говор завязан на шутке, на глупости, необразованности. Здесь это очень органично... Мы слышим, как разговаривают актёры, особенно Дым, — такое же «гэканье», «шоканье» можно увидеть и в Ростове, и в 50—100 км от Ростова. Тем более наш местный язык сильно с суржиком завязан, много словечек. И это никак не высмеивается», — говорит Кази.
В сериале не обошлось и без мата, но, как подчеркнул Сапронов, без него невозможно снимать истории про уличную преступность. Впрочем, для всех желающих будет доступна версия «ЮЗЗЗа» с возрастной маркировкой «16+», там нецензурные выражения уберут.
Одним из самых важных элементов сериала стало музыкальное сопровождение. В качестве референсов команда использовала фильм Люка Бессона «Такси 2», в котором прозвучали работы многих исполнителей французского рэпа. В «ЮЗЗЗе» кинематографисты также стремились представить срез современного хип-хопа. Как отметил креативный продюсер Илья Шаф, именно такую музыку сегодня слушает молодёжь.
«В наши дни на всех улицах, где старшие катаются и где младшие, — я даже ради эксперимента проверял — играет по большей части хип-хоп. Он просто есть, это сегодняшний рок-н-ролл», — утверждает Шаф.
В то же время в ленте представлена музыка других направлений. Всего для сериала написано около 40 песен, без учёта композиторских работ Кази.
«Там есть этническая музыка, балканская, которую мы писали, там есть шансон, ска-панк… После двух серий, когда история завязывается, драма становится глубже, мы начинаем понимать, что герои сложнее, (видим. — RT) как они переплетены, музыка становится более глубокой. Много оркестровой музыки туда входит, много инструментальной. Всё-таки хип-хоп потихонечку… его остаётся много, но он уходит на второй план, потому что хип-хоп всё-таки не может отобразить глубину драмы», — говорит Кази.
Всего сериал будет насчитывать восемь эпизодов. Кинематографисты не исключают, что в будущем снимут второй сезон, однако на данный момент такую цель перед собой не ставят.