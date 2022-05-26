Отцы солдатам: тест RT об известных полководцах

Во все времена военачальники входили в историю благодаря выигранным или, наоборот, проигранным сражениям, спланированным операциям и открытиям в военной науке. Имена Ганнибала и Юлия Цезаря, Александра Невского и Чингисхана, Михаила Кутузова и Георгия Жукова давно стали примерами живого ума и полководческого таланта. Сможете ли вы по факту из биографии отличить русского военного деятеля от зарубежного? Проверьте себя с тестом RT.

© Wikimedia Commons/Public Domain