Давным-давно в далёкой-далёкой галактике: 45 лет назад вышел первый фильм саги «Звёздные войны»

25 мая 1977 года в прокат вышел первый фильм легендарной саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Картина сразу стала сенсацией благодаря новаторским для того времени спецэффектам. Фильм принёс славу снявшимся в нём актёрам и сыграл большую роль в дальнейшем развитии кинематографа. «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» получил огромное количество наград и был внесён в Национальный реестр фильмов США. О съёмках картины и первой реакции аудитории — в материале RT.

25 мая 1977 года состоялась премьера первого фильма классической трилогии Джорджа Лукаса — «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», положившего начало всей саге. В центре сюжета — джедай Оби-Ван Кеноби, который спасает молодого Люка Скайуокера и помогает ему понять своё предназначение. Вместе с пилотом-наёмником Ханом Соло, гуманоидом Чубаккой и дроидами R2D2 и С-3РО они пытаются отыскать предводителя повстанцев, принцессу Лею, чтобы вместе дать отпор правой руке злого Императора — Дарту Вейдеру, чьё тайное оружие нагоняет страх почти на всех в галактике.

В рамках франшизы выпущено уже 11 полнометражных фильмов и несколько анимационных и игровых сериалов. Однако именно «Новая надежда» не только стала началом этой грандиозной истории, но и во многом изменила ход кинопроизводства.

«Задумка была в том, чтобы снять приключенческое кино, которое я любил в детстве, с рассмотрением серьёзных психологических тем», — отмечал Джордж Лукас.

В одном из интервью он рассказал, что во время съёмок первой части команда столкнулась со множеством проблем: студия, с которой работал режиссёр, не дала довести фильм до конечного результата, остановив работу примерно за две недели до запланированного дедлайна. На тот момент, в частности, не были сняты начальные сцены, и студия предложила постановщику обойтись без них.

«Нам не удалось осуществить многое из того, что я хотел сделать. Мы просто не успевали доснять фильм», — говорил Лукас.

© Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

В итоге, по его словам, команде пришлось работать на износ, чтобы успеть снять хоть часть из того, что они не успели. Отчасти поэтому кинематографист решил открыть собственную студию LucasFilm и построил здание Industrial Light & Magic для специалистов по спецэффектам.

За кадром

Сценарий к фильму Джордж Лукас начал писать примерно за два с половиной года до съёмок. Режиссёру тяжело давался сюжет, он переписывал текст много раз. По итогу постановщик выбрал одну из идей. Она была хороша, но чересчур масштабна для одного фильма, поэтому Лукас решил разделить её на две части, а каждую из них — на три эпизода.

«Я вдохновлялся всеми великими мастерами кино и великими рассказчиками, — рассказывал Лукас. — Когда я учился в киношколе, увлекался японскими фильмами Куросавы. Он был моим кумиром, так что его влияние на мою работу было очень велико. Кроме того, сначала я изучал антропологию и мифологию и только потом обратился к кино. Я как бы воспользовался всеми полученными знаниями, чтобы снять такой фильм. В конечном счёте всё вместе переродилось в нечто совершенно новое. Это и сделало «Звёздные войны» тем, чем они являются».

Главным требованием Лукаса к подбору актёров было использование только молодых и неизвестных артистов. Пробы проходили многие звёзды, среди которых были Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел, Джоди Фостер. Но создатель галактической вселенной продолжал искать тех, кто ещё не успел засветиться перед широкой аудиторией. В итоге на центральные роли были утверждены Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Харрисон Форд (Хан Соло) и Кэрри Фишер (принцесса Лея).

Съёмки собирались начать в марте 1976 года в пустыне Туниса. Она была выбрана для постановки эпизодов на планете Татуин. Но всё пошло не по плану: на пустыню внезапно обрушился сильный дождь — впервые за 50 лет в этом районе и в это время.

«Первый фильм дался очень непросто. Было трудно. Было малоприятно. Нам вечно не хватало то времени, то денег и приходилось постоянно идти на компромисс. Непростой опыт от начала и до конца», — вспоминал режиссёр.

© Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

Погодные условия были не единственной проблемой. Управление роботом R2D2 постоянно давало сбои, ушёл целый день на то, чтобы снять, как он передвигается на несколько метров. Кроме того, песок повредил некоторое оборудование, и оно не подлежало ремонту.

Помимо прочего, отношения между членами съёмочной группы были напряжёнными, да и самого Лукаса во время работы раздражало буквально всё. Позднее он признавался, что не верил в успех своей картины, как и многие, кто над ней работал.

«Я совсем не ожидал, что фильм добьётся успеха. Не думаю, что кто-то ожидал. Но я был приятно удивлён и понял, что это возможность изменить ситуацию и получить большую власть над тем, что я делаю, потому что я был настроен во что бы то ни стало снять три фильма. Это был мой главный стимул», — говорил Лукас.

Задуманные спецэффекты и графику в то время было трудно реализовать, поэтому команде пришлось прибегнуть ко всей своей фантазии и навыкам, чтобы сделать то, чем впоследствии восхищался зритель.

«Что касается визуальных эффектов, такого тогда не умели. Раньше никто так не делал, и оборудования для этого не было, его ещё не изобрели, — признавался Лукас. — Так что, работая над «Новой надеждой», мы сами создали множество новых технологий».

© Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

По словам создателя моделей и художника фильма Пола Хьюстона, работа над фильмом была захватывающей — у группы не было возможностей для манёвра, но это было и не важно.

«На месте были, наверное, человек десять. Тогда только начинали набирать людей, только налаживали конструирование моделей, и наверху у нас была комнатушка. В этой-то комнатушке с фанерным полом и стенами из той же фанеры или шлакоблока помещался художественный отдел, где вместо чертёжных столов были двери на пильных козлах, — обстановка весьма суровая. Это по-своему добавляло очарования. Важнее всего было не место, а та работа, которая там велась», — подчеркнул Хьюстон.

Момент оценки

Фильм Лукаса быстро завоевал интерес широкой аудитории. Его кассовые сборы по итогам первого релиза составили более $307 млн при бюджете $11 млн. С учётом повторных выпусков лента заработала во всём мире более $775 млн. Кроме того, проект получил 11 номинаций на премию «Оскар» и был удостоен семи статуэток.

Тем не менее эксперты изначально описывали фильм «Новая надежда» как банальный и неспособный заинтересовать зрителя. Многие критики не были готовы к новому веянию в научной фантастике и часто сравнивали «Звёздные войны» с предшественниками жанра, например, с «Космической одиссеей».

Кинообозреватель Джон Саймон из New York Magazine в своей рецензии писал, что в фильме Лукаса нет никакого намёка на «будущее». Он считал, что сюжет скучный, а среди героев нет никого действительно интересного.

«Уберите из «Звёздных войн» зачастую впечатляющие образы и высокопарный научный жаргон, и вы получите сюжет, персонажей и диалоги, которые банальны до невозможности и начисто лишены какой-либо футуристичности», — писал Саймон.

Впрочем, кое-что его всё-таки зацепило — журналист положительно оценил С-3РО и R2D2. «Гораздо больше можно сказать о двух роботах, которые затмили собой всех: один человекоподобный, говорящий с британским акцентом устами Эдварда Эверетта Хортона, снявшегося в роли него; другой — что-то вроде самоходного мусорного ведра с электроникой», — отметил Саймон.

Автор The Guardian Дерек Малкольм тоже воспринял ленту прохладно, заявив, что её нельзя назвать лучшей картиной года.

«Если смотреть беспристрастно — а это сейчас, конечно, безумно трудная задача, — «Звёздные войны» превзошли предыдущие работы Лукаса разве что только по кассовым сборам. Это не лучший фильм года и не лучшее научно-фантастическое произведение из тех, что когда-либо выходили на экран. Картина эта не достойна и ряда других титулов, которые ей пытаются присвоить усердствующие критики», — писал Малкольм.

Между тем нашлись в СМИ и те, кто остался в полном восторге от звёздной галактики Лукаса и его героев. Один из них — журналист The Telegraph Эдриан Берри.

«Звёздные войны» разительно отличаются от своих неприглядных предшественников. Это лучший фильм подобного жанра со времён «Космической одиссеи», а в определённых аспектах — один из самых впечатляющих за всё время», — заявил кинокритик.

© Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

Чарльз Чемплин из Los Angeles Times был впечатлён техническими решениями в «Звёздных войнах». Также сравнивая ленту с «Космической одиссеей» Кубрика, он отметил, что, несмотря на меньший бюджет, Лукасу удалось отличиться. Журналист был уверен, что изобретательное творение режиссёра — прекрасный пример фантастического фильма.

«Сценарий Лукаса и его фильм — эта такая тёплая смесь выдающегося профессионализма и подкупающей, чуть ли не детской простоты», — писал Чемплин.

Как «Звёздные войны» изменили кинопроизводство

Выход на экраны первого фильма саги оказал большое влияние на будущее кинопроизводства. Каждый последующий эпизод только подтверждал первоначальный успех франшизы.

Джон Дайкстра, постановщик спецэффектов и первый руководитель Industrial Light & Magic, специально для четвёртого эпизода изобрёл систему камер, которая впоследствии была названа в честь него — Dykstraflex. Этот механизм давал возможность управлять камерой движениями предметов или людей, что позволяло сделать более динамичную съёмку звездолёта, а также создать иллюзию быстродвижущихся стационарных предметов. Без этого изобретения фильм не был бы таким уникальным.

Традиционная на тот момент научная фантастика по большей части показывала будущее или, по крайней мере, инопланетные миры чистыми и яркими. Но Джордж Лукас пошёл другим путём — его мир далеко не идеален: сломанные дроиды, покрытые жиром гигантские гусеницы, потрёпанные и грязные космические корабли.

«Новая надежда» на фоне других фильмов подобного жанра была более приближена к нашей реальности, и зрители это оценили. Искажение идеальной космической эстетики оказало большое влияние на жанр.

Помимо спецэффектов, немалое значение имело и звуковое оформление фильма. Съёмочная команда во главе с Джорджем Лукасом буквально создала такой вид деятельности, как звуковой дизайн. Достаточно вспомнить, сколько эффектов собрал звукорежиссёр Бен Бёртт. Некоторые он записывал самостоятельно, объединяя органические и электронные звуки. То, что появилось в «Звёздных войнах», не слышали до этого нигде: рёв Чубакки (смесь криков медведя, моржа и других животных) или звуки звёздного истребителя (растянутый вой слона).

В целом динамика в картине отличалась от той, что была в других фильмах жанра. Звёздные истребители, космические корабли двигались молниеносно, активно маневрируя по просторам галактики. Это был явный отход от старой научной фантастики и космических реалий, в которых корабли были большими и медленными.

Вслед за «Новой надеждой»

В 1980 году вышла следующая часть саги — «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар». Она собрала более $538 млн. Спустя три года зрители увидели последний фильм оригинальной трилогии — «Звёздные войны: Эпизод VI — Возвращение Джедая» ($475 млн).

Режиссёр решил не останавливаться и последовать первоначальному плану. В 1999 году вышла первая картина из трилогии-приквела («Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»), которая стала началом истории юного Энакина, ставшего ужасающим Дартом Вейдером. Кинолента была успешной, и её сборы по всему миру составили более $1 млрд.

© Кадр из сериала «Мандалорец»

«Звёздные войны: Эпизод II — Атака клонов» (2002) и «Звёздные войны: Эпизод III — Месть ситхов» (2005) — следующие части приквела. Роли в этой трилогии исполнили Натали Портман (Падме), Лиам Нисон (Квай-Гон Джинн), Джейк Ллойд (Энакин Скайуокер в детстве), Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби) и Хейден Кристенсен (взрослый Энакин Скайуокер).

Выпустив шесть фильмов, Джордж Лукас продал свои права компании Disney, о чём потом пожалел, заявив, что отдал в рабство «собственных детей».

Компания полностью отстранилась от сюжетной линии, которую выстроил режиссёр, и начала выпускать фильмы по собственному видению. В итоге фанаты не были в восторге от фильмов третьей трилогии.

На помощь пришёл продюсер и режиссёр Дэйв Филони, снимающий анимационные сериалы по вселенной «Звёздных войн». Он провёл переговоры с Disney и убедил поменять формат и начать выпускать многосерийные проекты. Лукас поддержал эту идею. Так зрители смогли увидеть сериал «Мандалорец» (2019), а теперь ждут мини-проект «Оби-Ван Кеноби».