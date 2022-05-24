К звёздам: тест RT о космической гонке
С запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году началась космическая гонка между СССР и США. Обе страны отправляли на орбиту животных и человека, разрабатывали проекты экспедиций на Луну и Марс, создавали многоразовые корабли. Сможете ли вы угадать, какое достижение в области космонавтики принадлежит отечественным учёным и инженерам, а какое — американским? Проверьте себя с тестом RT.
- Legion-Media
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