К звёздам: тест RT о космической гонке

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RT
С запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году началась космическая гонка между СССР и США. Обе страны отправляли на орбиту животных и человека, разрабатывали проекты экспедиций на Луну и Марс, создавали многоразовые корабли. Сможете ли вы угадать, какое достижение в области космонавтики принадлежит отечественным учёным и инженерам, а какое — американским? Проверьте себя с тестом RT.
К звёздам: тест RT о космической гонке
  • Legion-Media

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