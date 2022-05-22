Научный прогресс: тест RT о биографиях учёных

Развитие науки позволило совершить множество открытий в самых разных областях, человечество пользуется ими до сих пор. Многие из них сделаны в России. Находки и исследования Дмитрия Менделеева, Николая Пирогова, Сергея Вавилова и других стали неотъемлемой частью мирового научного знания. Сможете ли вы отличить российского учёного от иностранного? Проверьте себя с тестом RT.

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© Matteo Omied