Научный прогресс: тест RT о биографиях учёных
Развитие науки позволило совершить множество открытий в самых разных областях, человечество пользуется ими до сих пор. Многие из них сделаны в России. Находки и исследования Дмитрия Менделеева, Николая Пирогова, Сергея Вавилова и других стали неотъемлемой частью мирового научного знания. Сможете ли вы отличить российского учёного от иностранного? Проверьте себя с тестом RT.
- Legion-Media
- © Matteo Omied
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