Люди государевы: тест RT о политиках царской и императорской России

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RT
У каждого монарха России были свои сподвижники, помогавшие им управлять государством. Дьяк Висковатый времён Ивана Грозного или фаворит Екатерины II Григорий Орлов вошли в историю и как приближённые правителей, и как государственные деятели. Сможете ли вы по факту биографии отличить политика эпохи до петровских реформ от управленца времён Российской империи? Проверьте себя с тестом RT.
Люди государевы: тест RT о политиках царской и императорской России
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