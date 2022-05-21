Люди государевы: тест RT о политиках царской и императорской России
У каждого монарха России были свои сподвижники, помогавшие им управлять государством. Дьяк Висковатый времён Ивана Грозного или фаворит Екатерины II Григорий Орлов вошли в историю и как приближённые правителей, и как государственные деятели. Сможете ли вы по факту биографии отличить политика эпохи до петровских реформ от управленца времён Российской империи? Проверьте себя с тестом RT.
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