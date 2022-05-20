«Он теперь персонаж»: в соцсетях критикуют Marvel за использование образа Стэна Ли в будущих проектах

Пользователи социальных сетей раскритиковали Marvel за контракт на использование образа покойного автора комиксов Стэна Ли в будущих фильмах, сериалах, а также в тематических парках аттракционов. Многие считают, что компания будет делать это исключительно ради наживы, и призывают её отказаться от идеи или хотя бы не создавать цифровую модель Ли. Впрочем, есть и те, кто будет рад снова увидеть его на экране.

Marvel подписала 20-летний контракт с компанией Stan Lee Universe (совместный проект Genius Brands International и POW! Entertainment), согласно которому сможет использовать имя, голос и образ покойного писателя и автора комиксов Стэна Ли в будущих фильмах и сериалах, а также в парках Disney и при продаже тематических сувениров.

«Таким образом, Стэн, благодаря цифровым технологиям, архивным съёмкам и другим средствам, будет жить в важнейших проектах: в фильмах Marvel и парках развлечений Disney», — говорит глава Genius Brands International Энди Хейворд.

По данным The Hollywood Reporter, сделка не обязательно означает, что в фильмы Marvel снова будут вставлять камео Стэна Ли — пока не ясно, хотят ли зрители увидеть цифровое «воскрешение» писателя. Тем не менее Хейворд уверен, что аудитория непременно примет идеи компании, если они будут реализованы с уважением к Ли.

«Аудитория перед Стэном преклонялась, и если это будет сделано стильно, со вкусом и уважением к тому, кем он был, (использование его образа. — RT) будет приветствоваться, — говорит Энди Хейворд. — Его любят, и спустя долгое время после того, как нас с вами не станет, он будет олицетворять Marvel».

Новость о сделке была преимущественно негативно встречена поклонниками работ Стэна Ли. Несколько пользователей социальных сетей обвинили Marvel в намерении заработать на имени знаменитого автора комиксов.

«То, как над Стэном Ли издевались, чтобы наживаться на его образе в последние годы его жизни и даже после смерти, — словно настигшая расплата за то, что он эксплуатировал художников, принёсших ему деньги и славу», — пишет один из блогеров в Twitter.

«Умоляю, позвольте Стэну Ли просто покоиться с миром, не используйте его ради денег», — призывает другой автор.

© Кадр из фильма «Новый Человек-паук»

Ещё один пользователь площадки заявил, что «Стэн Ли больше не человек. Он теперь персонаж Marvel, который будет говорить и делать, что прикажет Disney».

Впрочем, среди поклонников продукции Marvel есть и те, кто будет рад возвращению Стэна Ли на экраны. Правда, кое-кто из блогеров высказался против создания цифрового образа писателя, тогда как против использования материалов, записанных при участии Ли, он не возражает.

«Мне нравится задумка вернуть в киновселенную Marvel камео Стэна Ли — то была чудесная традиция для чудесного человека, но очень надеюсь, что это будет не цифровая модель. Пусть он будет на фото, в телевизоре или художественных работах, или даже используйте его голос, но только не цифровую версию этого человека», — говорится в сообщении.

Ещё один пользователь отметил, что использование образа Ли будет приемлемым только в том случае, если он сам при жизни дал на это согласие.

«Могу это одобрить только при наличии у них нотариально заверенного письма за подписью Стэна Ли (не подделанной) о том, что он согласен на использование своего образа в цифровой репрезентации. В противном случае согласимся, что эту эксплуатацию нужно оставить. С каким субъектом вообще у Marvel об этом договорённость?» — пишет автор.

В то же время другой блогер отмечает, что такое решение Marvel не противоречит принципам самого Ли, поскольку тот неоднократно появлялся в картинах компании.

«Не знаю, мне почему-то кажется, что он бы не возражал, даже поощрял бы. Ему нравилось появляться в камео в любом детище Marvel. Если подумать, такое очень в духе Стэна Ли», — считает пользователь.

Карьера Стэна Ли началась в конце 1930-х — тогда он устроился офисным помощником в компанию Timely Comics. Позднее он работал автором и иллюстратором, а в 1961 году в соавторстве с Джеком Кирби подготовил первую серию комиксов «Фантастическая четвёрка». Также Стэн Ли приложил руку к созданию комиксов про Человека-паука, Халка, Железного человека, Сорвиголову и других персонажей. Эти работы легли в основу множества популярных фильмов и сериалов.

Стэн Ли много раз появлялся в эпизодах кинопроектов, снятых по его комиксам. Писателя можно увидеть в лентах серий «Железный человек», «Мстители», «Стражи Галактики» и прочих. Ли отмечал, что с удовольствием соглашался на участие в съёмках и всегда надеялся, что в очередном проекте для него найдётся место.