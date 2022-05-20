Буревестники революции: тест RT о партиях большевиков и эсеров

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RT
Основными участниками революционных событий 1905—1907 и 1917 годов были партии социалистов-революционеров и социал-демократов. Члены этих организаций готовили вооружённые восстания и устраивали террористические акты. После падения самодержавия в феврале 1917 года им удалось прийти к власти. По итогам Октябрьской революции её окончательно утвердили за собой большевики. Что вы знаете об этих группах и партиях? Проверьте себя с тестом RT.
Буревестники революции: тест RT о партиях большевиков и эсеров
  • © Wikimedia Commons/Public Domain

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