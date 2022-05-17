Башни и стены: тест RT о кремлях России

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RT
Кремлём на Руси называли укреплённую часть в центре города. Эти крепости, которые также именовались градами или кромами, строились из дерева, камня и кирпича. Некоторые из них сохранились до наших дней целиком, какие-то — частично, от других же остались лишь сведения в исторических источниках. Что вы знаете о русских кремлях? Проверьте себя с тестом RT.
Башни и стены: тест RT о кремлях России
  • globallookpress.com
  • © Igor Sinitsyn

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