«При» или «пре»? Тест RT о правописании приставок

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RT
Ошибки в письме с приставками «при» и «пре» встречаются довольно часто, поскольку они практически не отличаются на слух. Однако штудировать орфографический словарь, чтобы запомнить, как пишется то или другое слово, нет необходимости. Хотя это одна из наиболее сложных тем в орфографии, написание приставок подчиняется строгим правилам русского языка. Проверьте свою грамотность с тестом RT.
«При» или «пре»? Тест RT о правописании приставок
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