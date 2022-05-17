Новый фильм Серебренникова и долгожданный «Топ Ган: Мэверик»: во Франции открывается 75-й Каннский кинофестиваль

Во Франции открывается 75-й международный Каннский кинофестиваль. В основной конкурс смотра вошёл 21 фильм. Среди них — новая лента Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Свои работы также представят Дэвид Кроненберг, Хирокадзу Корээда, Клер Дени, Арно Деплешен, Жан-Пьер и Люк Дарденн и другие. Вне конкурса пройдут показы таких ожидаемых фильмов, как «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и «Элвис» База Лурмана. Смотр завершится 28 мая.

Во вторник, 17 мая, во Франции открывается 75-й Международный Каннский кинофестиваль. Смотр завершится 28 мая — тогда станут известны обладатели главного приза — «Золотой пальмовой ветви», присуждаемой за лучший фильм, и других наград. Ведущая церемоний открытия и закрытия — бельгийская и французская актриса Виржини Эфира, снимавшаяся в лентах «Притворись моим парнем», «Она», «Любовь не по размеру», «Искушение» и других.

Организаторы фестиваля в этом году отказали в участии официальным российским делегациям. Также смотр не смогут посетить российские журналисты. Такое решение было принято из-за спецоперации на Украине.

Фестиваль откроет премьерный показ фильма французского постановщика Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж» — хоррора с элементами комедии. В ленте рассказывается о приключениях команды кинематографистов. Герои снимают малобюджетный фильм ужасов, однако кажется, что в проект вовлечён лишь режиссёр. Всё ещё больше усложняется, когда на съёмочную группу нападают настоящие зомби.

Президентом жюри фестиваля в этом году стал французский актёр Венсан Линдон, удостоенный в 2015 году награды смотра за роль в фильме «Закон рынка». Также в состав судейской коллегии вошли актрисы Ребекка Холл (Великобритания), Дипика Падукон (Индия), Нуми Рапас (Швеция), Жазмин Тринка (Италия) и режиссёры Асгар Фархади (Иран), Ладж Ли (Франция), Джефф Николс (США) и Йоаким Триер (Норвегия). Члены жюри выберут лауреатов основных наград кинофестиваля.

«Вместе с членами моего жюри мы приложим все усилия, чтобы как можно лучше представить фильмы будущего, в каждом из которых кроется тайная надежда на (победу. — RT) мужества, преданности и свободы. Задача этих фильмов — взять за живое как можно большее число людей, говоря с ними об их общих травмах и радостях. Культура способствует росту человеческой души и зарождает в ней надежду на будущее», — говорит Венсан Линдон.

В основном конкурсе представлена 21 картина. В том числе — фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» об Антонине Милюковой. Женщина узнаёт о нетрадиционных наклонностях супруга и начинает сходить с ума. Главные роли исполнили Один Байрон («Интерны») и Алёна Михайлова («Чики»). Ранее Серебренников уже не раз представлял свои работы на Каннском кинофестивале, а в 2016 году был удостоен приза Франсуа Шале за драму «Ученик».

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Свой новый фильм «Преступления будущего» покажет канадский режиссёр Дэвид Кроненберг. Несмотря на название, проект не имеет отношения к одноимённому фильму постановщика 1984 года выпуска. Действие ленты разворачивается в будущем, в котором тела людей начинают трансформироваться и мутировать. Знаменитый художник перформанса (Вигго Мортенсен) вместе со своей партнёршей (Леа Сейду) демонстрируют, что происходит с их телами. Деятельность героев привлекает внимание спецслужб.

Японский постановщик Хирокадзу Корээда, ранее выпустивший ленты «Магазинные воришки» и «Сын в отца», привезёт на фестиваль драму «Посредник» со звездой нашумевших «Паразитов» Соном Кан-хо. В новом фильме рассказывается о людях, которые ищут родителей для оставленных в беби-боксах младенцев.

Клер Дени («Высшее общество») представляет одноимённую экранизацию романа Дениса Джонсона «Звёзды в полдень» об отношениях англичанина (Джо Элвин) и американской журналистки (Маргарет Куэлли) во время Сандинистской революции в Никарагуа. По политическим причинам героям приходится бежать из страны. Как отметила постановщица, она прочитала литературный первоисточник ещё десять лет назад и увидела в нём историю любви двух людей, которые не встретились бы, если бы не революция.

Также в рамках основного конкурса пройдут показы картин Али Аббаси («Священный паук»), Жан-Пьера и Люка Дарденн («Тори и Локита»), Арно Деплешена («Брат и сестра»), Пака Чхан-ука («Решение уйти»), Келли Райхардт («Появление») и других.

© kinopoisk.ru

Жюри секции «Особый взгляд» возглавила итальянская актриса Валерия Голино («Фрида», «Человек дождя»). Вместе с ней выбирать лучшие фильмы будут режиссёр Дебра Граник («Зимняя кость»), актёры Эдгар Рамирес («Круиз по джунглям», «Яркость») и Иоанна Кулиг («Холодная война»), а также автор песен и композитор Бенжамин Биолэй («Всё включено», «Мужчина, которого слишком сильно любили»). На их суд будет представлено 20 фильмов, семь из которых — работы дебютантов.

Несколько ожидаемых картин будет показано вне конкурса. Среди них — боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в роли лётчика-испытателя. Ленту уже представили некоторым журналистам, большинство из них с восторгом отзываются об увиденном. Эксперты называют фильм достойным продолжением ленты 1986 года «Лучший стрелок» и хвалят зрелищные спецэффекты и захватывающий сюжет.

Ещё одна долгожданная премьера — биографическая лента «Элвис» База Лурмана. Короля рок-н-ролла сыграл Остин Батлер, а его менеджера Тома Паркера — Том Хэнкс.

«Это история об отношениях Элвиса и полковника Паркера. Это правдивая история, рассказанная увлекательно и изобретательно. Только Баз с его уникальным творческим подходом мог снять такой фильм. Остин Батлер, исполняющий роль Элвиса, великолепен», — рассказала о картине вдова Элвиса Пресли Присцилла. Она отметила, что лента позволит зрителям узнать больше о жизненном пути Элвиса «благодаря режиссёру, который вложил в этот фильм своё сердце, душу и много часов работы».

Также в программе — фильмы L'innocent («Невиновный») Луи Гарреля, «Маскарад» Николя Бедоса, «Ноябрь» Седрика Жименеса и «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера.

Показы в этих и других секциях дополнит программа «Рандеву», в рамках которой гости фестиваля смогут пообщаться с испанским актёром Хавьером Бардемом, французской актрисой, сценаристкой и постановщицей Аньес Жауи, датским актёром Мадсом Миккельсеном и итальянским режиссёром Аличе Рорвахер.