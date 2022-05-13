Ревущие двадцатые: тест RT о культуре эпохи НЭПа

В 1920-е годы советская Россия встала перед необходимостью восстановиться после Первой мировой и Гражданской войн. Вместе с социально-политическими и экономическими изменениями в обществе происходила настоящая культурная революция. Возникали новые художественные направления, неизвестные ранее писатели и поэты становились знаменитыми на всю страну, появлялись новые формы искусства. Что вы знаете о культуре той эпохи и её творцах? Проверьте себя с тестом RT.

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