Взгляд с холста: тест RT о портретах русских и зарубежных художников

Первые портреты появились в русских княжествах ещё в Средние века и находились под сильным влиянием церковного искусства. Своё развитие этот жанр получил уже после петровских преобразований первой четверти XVIII века, когда живопись стала светской и синхронизировалась с зарубежной. Сможете ли вы отличить портрет русской школы от иностранной? Проверьте себя с тестом RT.

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© Maciej Nicgorski / EyeEm