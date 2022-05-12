Взгляд с холста: тест RT о портретах русских и зарубежных художников

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RT
Первые портреты появились в русских княжествах ещё в Средние века и находились под сильным влиянием церковного искусства. Своё развитие этот жанр получил уже после петровских преобразований первой четверти XVIII века, когда живопись стала светской и синхронизировалась с зарубежной. Сможете ли вы отличить портрет русской школы от иностранной? Проверьте себя с тестом RT.
Взгляд с холста: тест RT о портретах русских и зарубежных художников
  • Gettyimages.ru
  • © Maciej Nicgorski / EyeEm

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