История Антихриста: в США снимут приквел фильма «Омен»

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Ева Анисимова
Американские кинематографисты работают над картиной The First Omen («Первое предзнаменование»), которая станет приквелом культового фильма ужасов 1976 года «Омен». Постановкой ленты займётся дебютантка в полном метре Аркаша Стивенсон, а среди продюсеров — Дэвид С. Гойер, приложивший руку к созданию таких хитов, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Терминатор: Тёмные судьбы» и «Призрачный гонщик». Ранее классический хоррор уже получил несколько продолжений, а также одноимённый ремейк.
История Антихриста: в США снимут приквел фильма «Омен»
  • © Кадр из фильма «Омен» (1976 г)

Компания 20th Century Studios, входящая в состав The Walt Disney Company, приступила к работе над фильмом The First Omen («Первое предзнаменование») — приквелом ленты 1976 года «Омен». Как сообщает Deadline, режиссёром выступит Аркаша Стивенсон, ранее участвовавшая в производстве сериалов «Легион» и «Нулевой канал». Новая лента станет её полнометражным режиссёрским дебютом. Кинематографистка также переписывает уже имеющийся сценарий вместе с Тимом Смитом. Последний продюсирует проект вместе с Дэвидом С. Гойером («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Терминатор: Тёмные судьбы», «Призрачный гонщик»), Китом Ливайном («Синяя бездна», «Пункт назначения: Смайл», «Дом на другой стороне») и Грейси Уилан («Королева Голливудского бульвара»).

Разговоры о съёмках приквела «Омена» начались ещё в 2016 году. Тогда планировалось, что постановкой займётся независимый постановщик Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь») по сценарию Бена Джейкоби («Круг»).

Позднее сценаристы Чад и Кэри Хэйес, вместе работавшие над такими фильмами, как «Заклятие», «Дом восковых фигур», «Жатва» и «Белая мгла», сообщили, что написали сценарий «Первого предзнаменования» для студии 20th Century Fox. В новом проекте они планировали рассказать о происхождении главного героя — Дэмиена.

После того как The Walt Disney Company купила 20th Century Fox в марте 2019 года, работа над картиной была приостановлена.

Действие оригинального проекта 1976 года разворачивается вокруг американского дипломата Роберта Торна и его супруги Кэтрин. У них во время родов умирает ребёнок, а местный священник предлагает Роберту взять другого младенца, Дэмиена, который остался сиротой. Мужчина соглашается и решает ничего не рассказывать супруге, чтобы лишний раз её не травмировать. Спустя несколько лет вокруг ребёнка начинают происходить загадочные события, а священник заявляет, что мальчик — Антихрист. Роберт Торн отказывается ему верить, однако со временем убеждается в том, что служитель церкви был прав.

За постановку картины отвечал Ричард Доннер, также снявший ленты «Смертельное оружие» и «Мэверик», а сценарий написал Дэвид Зельцер («Птичка на проводе»). Роли исполнили Грегори Пек (Роберт Торн), Ли Ремик (Кэтрин Торн) и Харви Стивенс (Дэмиен). «Омен» был удостоен ряда наград, в том числе премии «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек (Джерри Голдсмит), и стал зрительским хитом и одним из самых страшных фильмов десятилетия. При бюджете $2,8 млн его кассовые сборы почти достигли $61 млн. Рейтинг свежести картины на портале Rotten Tomatoes составил 86%, а широкая аудитория оценила её на 80%. Эксперты отмечали напряжённое повествование, пугающий сюжет и убедительную игру Харви Стивенса, которому на тот момент было пять лет.

В последующие годы вышло три полнометражных продолжения фильма — «Омен 2: Дэмиен» (1978), «Омен 3: Последний конфликт» (1981) и «Омен 4: Пробуждение» (1991). Все они оказались менее успешными и получили низкие оценки зрителей и кинокритиков.

В 2006 году режиссёр Джон Мур («Макс Пэйн», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть») выпустил одноимённый ремейк «Омена». Сценаристом проекта снова стал Дэвид Зельцер, а роли исполнили Лив Шрайбер (Роберт Торн), Джулия Стайлз (Кэтрин Торн), Шеймас Дэви-Фицпатрик (Дэмиен), Дэвид Тьюлис и другие актёры. Также в ленте в эпизодической роли появился Харви Стивенс. Сборы ленты составили почти $120 млн при бюджете $25 млн. Кинокритики отмечали, что фильм, практически покадрово повторяющий оригинал, не производит столь яркого впечатления. Автор Time Out Найджел Флойд писал, что в «Омене» 2006-го раскрываются апокалиптические темы, представленные в оригинальном сценарии, однако смотрится это скучно и нестрашно.

Прямым продолжением «Омена» 1976 года стал сериал «Дэмиен» 2016-го с Брэдли Джеймсом в главной роли. В ленте представлен современный взгляд на жизнь уже взрослого Антихриста. По сюжету герой рос, не подозревая о собственной сущности, однако в итоге ему приходится признать её. Сериал также не смог сравниться по популярности с первоисточником.

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