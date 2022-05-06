Специалист по стратегическим исследованиям Вавилов высказался о решении ОПЕК+ увеличить объём добычи нефти

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал сообщение о том, что ОПЕК+ приняла решение повысить добычу нефти на 432 тыс. баррелей в день.
Специалист по стратегическим исследованиям Вавилов высказался о решении ОПЕК+ увеличить объём добычи нефти
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«Рынок де-факто отреагировал на это достаточно позитивно, в моменте поднимаясь до $115 за баррель Brent, но под конец дня всё-таки несколько опустился на фоне массовой распродажи на фондовом рынке США. Но в любом случае перспективы нефти сейчас крайне позитивны», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, это связано с обсуждением ситуации вокруг запрета Европы на покупку российской нефти.

«Это означает, что ЕС придётся покупать нефть где-то ещё, а учитывая то, что на рынке и так наблюдается дефицит топлива, придётся за эту нефть переплачивать, что и будет триггером для роста в ближайшие дни и недели», — пояснил Вавилов.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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