Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о мерах поддержки бизнеса в России.

«Сегодня одна из главных задач федеральных властей — дать максимальную свободу бизнесу. Напомню, что первый закон, который мы приняли в ответ на санкции ещё 8 марта, был 46-ФЗ, одна из ключевых идей которого — освободить малый бизнес от проверок», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, затем правительство решило расширить эти меры практически на всех, за исключением некоторых критичных отраслей.

«Кроме того, мы продлили все лицензии и сертификаты, ввели параллельный импорт, убрали импортные пошлины в рамках ЕАЭС, запустили новые льготные кредиты для бизнеса. Всё это сделано для того, чтобы экономика почувствовала себя свободнее», — отметил Топилин.

Он также напомнил, что недавно правительство приняло решение ввести полную отсрочку по страховым взносам за II и III квартал для предприятий из большого круга отраслей, снабжающих внутренний рынок.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли.