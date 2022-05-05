Союз торговых центров: в России выставили на продажу около 100 ТЦ

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что собственники начали активно выставлять ТЦ на продажу.

В беседе с «Известиями» он отметил, что на рынке появилось около 100 объектов (всего в России функционирует около 3 тыс. торговых центров) — это в два-три раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Как уточняется, речь идёт об объектах площадью 10—50 тыс. кв. м.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30—40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьёзно сократился. Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы», — объяснил Шакиров.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.