Аналитик Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая

Короткая ссылка
Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая.
Аналитик Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«К середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80. Перед ростом он способен протестировать уровень в 70 рублей», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, по курсу евро возможно повышение до зоны 80—82 рубля.

«Если на валютном рынке по паре евро/доллар начнётся восходящая коррекция, то тогда для пары евро/рубль цель будет в пределах 85», — добавил Антонов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить