Аналитик Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая.

«К середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80. Перед ростом он способен протестировать уровень в 70 рублей», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, по курсу евро возможно повышение до зоны 80—82 рубля.

«Если на валютном рынке по паре евро/доллар начнётся восходящая коррекция, то тогда для пары евро/рубль цель будет в пределах 85», — добавил Антонов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.