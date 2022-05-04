Аналитик Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая
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«К середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80. Перед ростом он способен протестировать уровень в 70 рублей», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, по курсу евро возможно повышение до зоны 80—82 рубля.
«Если на валютном рынке по паре евро/доллар начнётся восходящая коррекция, то тогда для пары евро/рубль цель будет в пределах 85», — добавил Антонов.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.