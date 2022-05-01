В «Газпроме» прокомментировали объёмы газа в европейских ПХГ

В компании «Газпром» прокомментировали запасы газа в подземных хранилищах Европы.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м. Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Европейским союзом как целевой, компаниям предстоит закачать ещё около 56 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании назвали серьёзным вызовом задачу по восполнению запасов газа в ПХГ Европы.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнётся с ощутимыми последствиями следующей зимой, если лишит себя запасов в подземных хранилищах газа.