ТАСС: кабмин профинансирует перевод частных домов с угольного отопления на газ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.
«Проектом постановления правила [предоставления иных межбюджетных трансфертов] дополнены направлениями, связанными с переводом частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предусматривает приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования.
Также бюджетная помощь будет предоставляться для строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъекта России или муниципальной собственности.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам нефтегазовой отрасли поручил расширить программу газификации российских регионов.