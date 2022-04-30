ТАСС: кабмин профинансирует перевод частных домов с угольного отопления на газ

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Минприроды России разработало проект постановления для снижения выбросов в атмосферу, в частности, будет профинансирован перевод частных домов с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное.
ТАСС: кабмин профинансирует перевод частных домов с угольного отопления на газ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.

«Проектом постановления правила [предоставления иных межбюджетных трансфертов] дополнены направлениями, связанными с переводом частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования.

Также бюджетная помощь будет предоставляться для строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъекта России или муниципальной собственности.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам нефтегазовой отрасли поручил расширить программу газификации российских регионов.

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