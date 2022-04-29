Экономист Остапкович объяснил падение доллара до 71 рубля

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Анастасия Белоусова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT объяснил падение доллара до 71 рубля.
Экономист Остапкович объяснил падение доллара до 71 рубля
  • РИА Новости

«У нас резко сократился импорт. Роль валюты стала меньше. У нас сократилась мотивация людей к закупкам доллара, потому что мало кто может себе позволить сегодня ездить в долларовые страны. Доллар просто стал не нужен», — объяснил тенденцию собеседник RT.

По его словам, укрепление рубля и падение доллара — «тенденция позитивная, хотя Россия формирует бюджет в зависимости от доллара с точки зрения энергоресурсов».

«Если будет резко падать валютное обеспечение, это для бюджета не очень хороший манёвр. Мне кажется, что сегодня наиболее благоприятное значение доллара для экономики и населения было бы в интервале 77—83 рубля», — уточнил экономист.

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже упал до 71 рубля впервые с 8 апреля.

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