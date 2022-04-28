Доцент Зайнуллин рассказал о факторах, влияющих на курс валют

Сергей Зайнуллин, доцент кафедры Национальной экономики РУДН, рассказал о факторах, влияющих на курс валют.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что основным фактором останется внешнеполитическая ситуация.

«Теперь что касается позитивных факторов. Во-первых, это переход на рублёвые расчёты за газ — увеличивается спрос на рубли. Возможный переход на расчёты в рублях с недружественными странами не только за газ, но и за нефть, металлы, минеральные удобрения, продовольствие и другие критически необходимые товары также будет способствовать укреплению национальной валюты», — заявил Зайнуллин.

В числе других факторов он назвал изменение внешнеторгового баланса, период выплаты дивидендов российскими компаниями, продолжение политики валютного контроля.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.