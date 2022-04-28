Индекс промпроизводства Подмосковья в I квартале достиг 110,4%

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Индекс промпроизводства Московской области в I квартале 2022 года достиг 110,4%.
Индекс промпроизводства Подмосковья в I квартале достиг 110,4%
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Темпы роста промпроизводства в Подмосковье остаются на уровне выше 10%. При этом высокий уровень роста демонстрируют обрабатывающие производства — в I квартале этот сектор вырос на 11,3%», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева со ссылкой на данные Мосстата.

Самые высокие темпы роста зафиксированы в производстве металлургической продукции, компьютеров, электроники и оптики, лекарств, текстильных изделий и бумаги.

Ранее НСН сообщала, что в Москве работает 64 предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, что даёт существенные льготы по налогам и аренде земли.

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