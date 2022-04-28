В Москве одобрили первые заявки на гранты для предприятий общепита

В Москве одобрили первые заявки на финансовую помощь при открытии точек быстрого питания, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«По решению мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита 1 млрд рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — 5 млн рублей на одну точку», — рассказала Сергунина.

Гранты на общую сумму 11 млн рублей направлены на открытие семи новых заведений.

Претендовать на гранты могут и юрлица, и ИП, которые открыли точку быстрого питания с 16 марта. Обязательное условие — проект должен создавать новые рабочие места.

Ранее НСН сообщала, что объём вложений в инвестиционные приоритетные проекты Москвы превысил 30 млрд рублей.