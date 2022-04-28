В Москве одобрили первые заявки на гранты для предприятий общепита

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В Москве одобрили первые заявки на финансовую помощь при открытии точек быстрого питания, заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве одобрили первые заявки на гранты для предприятий общепита
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«По решению мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита 1 млрд рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — 5 млн рублей на одну точку», — рассказала Сергунина.

Гранты на общую сумму 11 млн рублей направлены на открытие семи новых заведений.

Претендовать на гранты могут и юрлица, и ИП, которые открыли точку быстрого питания с 16 марта. Обязательное условие — проект должен создавать новые рабочие места.

Ранее НСН сообщала, что объём вложений в инвестиционные приоритетные проекты Москвы превысил 30 млрд рублей.

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