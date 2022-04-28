Mastercard сообщила об убытках в размере $34 млн после ухода из России
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Об этом информирует РИА Новости.
«Чистые расходы состоят из административных затрат в размере $34 млн, связанных в основном с резервами по безнадёжным остаткам некоторых находящихся под санкциями клиентов, что компенсируется чистой прибылью в $30 млн», — говорится в отчёте компании за прошлый квартал.
Таким образом, квартальный убыток от деятельности в России составил $4 млн и «напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой деловых операций в России».
Ранее компания Visa Inc., прекратившая работу в России, заявила, что потеряла $60 млн в связи с ситуацией на Украине.