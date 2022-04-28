Воробьёв рассказал о «Новой экономике Подмосковья»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что входит в план новой экономики региона и каким задачам он отвечает.
Воробьёв рассказал о «Новой экономике Подмосковья»
  • РИА Новости

Первая задача в новых экономических условиях — импортозамещение, передаёт телеканал «360» со ссылкой на слова главы региона. Тот, кто строит предприятие, может получить кредит по ставке от 1 до 5% или землю в аренду за 1 рубль. 

Специальная программа в области создана и для IT-индустрии. Воробьёв отметил, что тем, кто открывает новый бизнес в этой сфере, положены дополнительные преференции.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросу занятости, подчеркнув, что власти позаботятся о тех, кто потенциально может потерять работу. Для этого еженедельно в регионе проходят ярмарки вакансий.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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