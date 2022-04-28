Порядка 200 частных иностранных компаний продолжают работать в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что около 200 частных иностранных компаний продолжают работать в регионе в новых экономических условиях.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас есть обеспокоенность по иностранным компаниям. Но, во-первых, они не хотят уходить, это частные компании преимущественно. У них свои планы, они свои добрые дела делают. И занятость обеспечивают, и налоги платят, и продукты. Они не хотят уходить, их порядка 200», — уточнил глава региона.

Вместе с тем он отметил, что иностранным компаниям в новых экономических условиях рекомендуют встать на паузу.

При этом, по словам губернатора, в зарубежных предприятиях, которые не хотят продолжать бизнес в России, заинтересованы российские инвесторы.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.