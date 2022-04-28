Объём вложений в инвестиционные приоритетные проекты Москвы превысил 30 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что общий объём вложений в 13 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), которые реализуются в Москве, может превысить 36 млрд рублей. Фактически инвесторы уже вложили в ИПП более 31 млрд рублей.

Город, в свою очередь, с 2018 года предоставил инвесторам налоговые льготы объёмом 461 млн рублей, передаёт НСН со ссылкой на слова заместителя мэра.

Отмечается, что инвесторы создают или модернизируют технопарки, промпредприятия и индустриальный парк — там появится до 11 тыс. новых рабочих мест.

Среди действующих ИПП — реконструкция части объектов Первого домостроительного комбината.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.