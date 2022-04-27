Экономист Дудчак высказался о ситуации с уходом ряда зарубежных компаний из России

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Экономист и политолог Александр Дудчак высказался о ситуации с уходом ряда зарубежных компаний из России.
Экономист Дудчак высказался о ситуации с уходом ряда зарубежных компаний из России
  • РИА Новости

«Ни для кого не секрет, что известные компании уже ищут возможности вернуться», — заявил он в беседе с Inforeactor.

С другой стороны, отметил Дудчак, на корпорации давят санкциями, в настоящее время для иностранных компаний наступает период определения.

«Попытка вывести нашу страну за границу своих рынков оказалась мощным ударом, превышающим в разы тот ущерб, который западные страны рассчитывали нанести самой России», — добавил он.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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