Экономист Дудчак высказался о ситуации с уходом ряда зарубежных компаний из России

Экономист и политолог Александр Дудчак высказался о ситуации с уходом ряда зарубежных компаний из России.

«Ни для кого не секрет, что известные компании уже ищут возможности вернуться», — заявил он в беседе с Inforeactor.

С другой стороны, отметил Дудчак, на корпорации давят санкциями, в настоящее время для иностранных компаний наступает период определения.

«Попытка вывести нашу страну за границу своих рынков оказалась мощным ударом, превышающим в разы тот ущерб, который западные страны рассчитывали нанести самой России», — добавил он.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.