В Москве перечислили 35,2 млрд рублей по упрощённой системе налогообложения в январе — марте
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, показатель на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2021-го.
«По сравнению с I кварталом 2020 года, когда пандемия ещё не оказала влияния на работу бизнеса, сумма увеличилась почти на 48%», — сказал он.
По его словам, это подтверждает способность малого и среднего бизнеса столицы продолжать развиваться в непростых условиях.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.