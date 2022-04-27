В Москве перечислили 35,2 млрд рублей по упрощённой системе налогообложения в январе — марте

В Москве перечислили более 35,2 млрд рублей по упрощённой системе налогообложения в январе — марте 2022 года, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, показатель на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

«По сравнению с I кварталом 2020 года, когда пандемия ещё не оказала влияния на работу бизнеса, сумма увеличилась почти на 48%», — сказал он.

По его словам, это подтверждает способность малого и среднего бизнеса столицы продолжать развиваться в непростых условиях.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.