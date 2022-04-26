Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России

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Польша предложит ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей, сообщила министр климата и окружающей среды Анна Москва.
Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, — введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей», — отметила министр.

Ранее сообщалось, что власти Польши ввели санкции в отношении «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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