Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России

Польша предложит ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей, сообщила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, — введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей», — отметила министр.

Ранее сообщалось, что власти Польши ввели санкции в отношении «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.